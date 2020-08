Minister - Belarusische Oppositionsführerin Tichanowskaja ist in Litauen

Minsk (Reuters) - Die belarusische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja ist inmitten der Proteste nach der Präsidentenwahl nach Litauen gereist.

Sie sei in Litauen und in Sicherheit, twitterte der litauische Außenminister Linas Linkevicius am Dienstag. Ihr Stab hatte sie am Montag telefonisch nicht erreichen können, nachdem sie das Gebäude der Wahlkommission verlassen hatte.

Tichanowskaja war bei der Wahl am Sonntag als Hauptrivalin von Amtsinhaber Alexander Lukaschenko ins Rennen gegangen, der Belarus seit 1994 autoritär regiert und von der Wahlkommission zum klaren Gewinner erklärt wurde. Sie betrachtet sich selbst allerdings als Siegerin und wirft Lukaschenko Wahlbetrug vor. Tichanowskaja hatte ihre Kandidatur verkündet, nachdem ihr Ehemann, ein bekannter Blogger, im Mai festgenommen wurde.

Nach der Wahl in Belarus hatten Tausende Menschen gegen Lukaschenko protestiert. Dabei wurden zahlreiche Demonstranten festgenommen. Die EU kritisierte - ebenso wie die Bundesregierung, Frankreich und Großbritannien - einen "unverhältnismäßigen und inakzeptablen Einsatz staatlicher Gewalt" am Rande der Abstimmung. Westliche Beobachter stuften die Abstimmung - wie alle anderen Wahlen seit 1995 in dem Land - als weder frei noch fair ein.