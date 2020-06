Minister hält Teil von Rohbau von Tesla-Fabrik im Herbst für möglich

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Die geplante Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla bei Berlin könnte nach Ansicht von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) schon im Herbst teilweise im Rohbau zu sehen sein. Er hielt es am Mittwoch in Potsdam für möglich, dass der Bau in Grünheide nahe Berlin über weitere vorläufige Genehmigungen bis dahin voranschreitet, obwohl das komplette grüne Licht für das Umweltrecht aussteht. "Für den Fall, dass alles pikofein an der Stelle ist, würde ich nicht ausschließen, dass an der Stelle schon deutlich etwas vom Rohbau (...) zu sehen ist", sagte Steinbach im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Die Forderung nach einem Baustopp wies er zurück.

Der Minister sagte, er halte die Genehmigung über das Bundesimmissionsschutzrecht grundsätzlich nicht nur weiter für gegeben, sondern für noch besser darstellbar als bisher. Tesla habe den geplanten Wasserverbrauch in der Spitze um ein Drittel reduziert, weil die Lackierung von Plastikbauteilen an einem anderen Ort gemacht werden solle. Er verteidigte auch Testbohrungen von Pfählen. Mit Blick auf anfängliche Pfahltests ohne Genehmigung räumte er ein: "Da kriegen sie jetzt ein entsprechendes Ordnungsverfahren an den Hals und müssen da auch ein Bußgeld an der Stelle zahlen."

Die Opposition kritisierte den Umgang mit dem Projekt scharf. Die AfD forderte einen Baustopp. Die Linksfraktion verlangte mehr Transparenz von Tesla. Die Freien Wähler kritisierten, dass gebaut werde ohne abschließende Genehmigung. Das Unternehmen will in Grünheide ab dem nächsten Jahr bis zu rund 500 000 Elektroautos pro Jahr produzieren./vr/DP/mis