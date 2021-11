Minister - Pakistan und Taliban vereinbaren Waffenruhe

Islamabad (Reuters) - Pakistan und dort ansässige radikal-islamische Taliban haben nach Angaben des pakistanischen Informationsministers eine Waffenruhe vereinbart.

Mit Fortschritten in den Verhandlungen würde diese verlängert, teilte Fawad Chaudhry am Montag mit. Von den Taliban in Pakistan (TTP) gab es zunächst keine Stellungnahme. Insidern zufolge verlangen die TTP jedoch Zugeständnisse. So hätten sie der Regierung eine Liste mit inhaftierten Taliban übergeben, deren Freilassung sie fordern.

Die TTP agieren getrennt von den Taliban in Afghanistan. Deren Machtübernahme in Afghanistan hat ihnen nahe stehende Gruppierungen jedoch ermutigt, ihre Kämpfe in der Region zu forcieren. Die Taliban in Pakistan streben den Sturz der Regierung an und wollen das Land nach ihrem strengen islamischen Recht führen.