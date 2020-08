Minister - Sehr viele Verletzte bei Explosion in Beirut

Beirut (Reuters) - Bei einer schweren Explosion in Beirut sind nach ersten Angaben sehr viele Menschen verletzt worden.

Die Detonation am Dienstag ereignete sich der staatlichen Nachrichtenagentur NNA zufolge in einem Teil des Hafens der libanesischen Hauptstadt, wo in Lagerhäusern Sprengstoff gelagert worden sei. Dies verlautete auch aus Sicherheitskreisen. Reuters-Reporter berichteten von zerborstenen Fensterscheiben, abgerissenen Balkonen und schreienden Menschen. Über der Stadt war eine Rauchwolke zu sehen. Gesundheitsminister Hamad Hassan sagte dem Sender LBC, es gebe eine "sehr hohe Zahl" Verletzter. Dem Fernsehsender Al-Majadin zufolge ging die Zahl in die Hunderte. Zur Ursache war zunächst nichts bekannt.