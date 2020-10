Minister stellt weitere Hilfen für Thüringer Autozulieferer vor

ERFURT (dpa-AFX) - Das Thüringer Kabinett berät am Dienstag über die nach wie vor angespannte Situation der Thüringer Automobilzulieferer. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) will im Anschluss (12.30 Uhr) in Erfurt über weitere Hilfen für die Branche informieren. Thüringens Autoindustrie war viele Jahre die Vorzeigebranche im Land und kämpft jetzt mit sinkenden Erlösen und Standortschließungen.

Im ersten Halbjahr ging der Umsatz um 726 Millionen Euro auf rund 1,6 Milliarden Euro zurück. Die Zulieferer Continental in Mühlhausen, Eaton in Nordhausen oder Norma in Gerbershausen (Kreis Eichsfeld) haben angekündigt, ihre Standorte früher oder später aufzugeben./geh/DP/nas