Minister von Linke, SPD und Grünen Teil des Ramelow-Vorschlags

ERFURT (dpa-AFX) - Eine Übergangsregierung unter Christine Lieberknecht (CDU) soll nach den Vorstellungen des früheren Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) auf Minister von Linke, SPD und Grünen zurückgreifen. Demnach habe Ramelow bei einem Treffen der drei Parteien mit der CDU am Montag seine früheren rot-rot-grünen Minister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke, ehemaliger Chef der Staatskanzlei), Heike Taubert (SPD, Finanzen) und Dieter Lauinger (Grüne, Justiz) ins Spiel gebracht, wie Teilnehmer des Treffens übereinstimmend am Dienstag berichteten.

Ramelow hatte am Montagabend überraschend die frühere Thüringer Ministerpräsidentin Lieberknecht als Übergangsregierungschefin vorgeschlagen und sich bereit erklärt, in diesem Fall nicht selbst als Übergangsministerpräsident kandidieren zu wollen. Allerdings ist das Angebot an die Bedingung einer Neuwahl geknüpft, für deren Durchsetzung Linke, SPD und Grüne Stimmen von der CDU oder der AfD bräuchten. Christdemokraten und AfD haben in Thüringen bislang aber kein Interesse an einer Neuwahl gezeigt./htz/DP/stw