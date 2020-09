Ministerien einigen sich auf beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will heute (Mittwoch) die Reform des Gesetzes zur Förderung der erneuerbaren Energien (EEG) beschließen.

Die Ministerien unter Federführung des Wirtschaftsressorts verständigten sich in der Nacht zu Mittwoch auf Details für einen beschleunigten Ausbau von Wind-, Wasser oder Windkraft, wie das Umweltministerium bestätigte. Kernziel ist es, sicher zu stellen, dass bis 2030 mindestens 65 Prozent des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien gedeckt wird. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte in den Gesprächen mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) darauf gedrängt, seinen Entwurf nachzubessern und den Kurs bis 2030 verlässlicher zu gestalten. Zuletzt hatte vor allem der Ausbau der Windenergie an Land gestockt.

Der Ausbau erneuerbarer Energie gilt als Voraussetzung dafür, dass Deutschland seine Klimaschutzziele erreichen kann. Diese könnten in diesem Jahr noch einmal verschärft werden, da die EU ihre Ziele als Verpflichtung aus dem Pariser Weltklimavertrag anheben will. Daher gilt ein Anteil von 65-Prozent aus erneuerbaren Energien am Verbrauch als Mindestanforderung.