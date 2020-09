Ministerien einigen sich auf beschleunigten Ökostrom-Ausbau

Berlin (Reuters) - Auf Druck des Umweltministeriums hat die Bundesregierung den Gesetzentwurf zum Ausbau der erneuerbaren Energien (EEG) noch einmal verschärft.

In der Nacht zum Mittwoch verständigten sich die Ministerien auf Änderungen am Entwurf des federführenden Wirtschaftsressorts, wie Umwelt- und Wirtschaftsministerium bestätigten. Die neue Fassung soll noch am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Kernziel ist es, sicher zu stellen, dass bis 2030 mindestens 65 Prozent des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien gedeckt wird.

Dies soll jetzt schärfer als zuletzt vorgesehen kontrolliert werden: So schreibt das Gesetz jährliche Strommengen jeweils für Solar-, Biomasse sowie Wind an Land und auf See fest. Ob dies in den jeweiligen Bundesländern erreicht wurde, soll schärfer kontrolliert werden. Alle zwei Jahre werden demnach zudem vor dem Hintergrund des tatsächlichen Stromverbrauchs die Ziele überprüft. Erhöht wurden zudem die Ausbauziele für Biogas-Anlagen. Dafür sollen diese Kraftwerke nicht mehr rund um die Uhr laufen, sondern vor allem dann, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Zuletzt hatte vor allem der Ausbau der Windenergie an Land gestockt.

Der Ausbau erneuerbarer Energie gilt als Voraussetzung dafür, dass Deutschland seine Klimaschutzziele erreichen kann. Diese könnten in diesem Jahr noch einmal verschärft werden, da die EU ihre Ziele als Verpflichtung aus dem Pariser Weltklimavertrag anheben will. Daher gilt ein Anteil von 65-Prozent aus erneuerbaren Energien am Verbrauch als Mindestanforderung. Möglicherweise müssen im parlamentarischen Verfahren des Gesetzes die Ziele noch einmal erhöht werden.

SOLARENERGIE SOLL GRÖSSERE ROLLE SPIELEN

Geplant war ohnehin, dass besonders die Solarenergie eine wichtigere Rolle spielen soll. Große Solaranlagen etwa auf Supermärkten oder anderen Gewerbedächern mit mehr als 500 Kilowatt Leistung werden dem Entwurf zufolge nun über Ausschreibungen gefördert. Bislang gab es für den Strom von Dächern feste Abnahmepreise, die jetzt nur noch für kleinere Flächen greifen soll. Bei den Ausschreibungen wird der Aufbau einer bestimmten Menge an elektrischer Leistung als Ziel gesetzt. Den Zuschlag für seine Projekte erhält derjenige, der dafür die geringsten Subventionen verlangt.

Bei der Windenergie an Land soll mit gesteigerter Akzeptanz im Schnitt der nächsten Jahre ebenfalls rund vier Gigawatt neuer Leistung gebaut werden. Das Ministerium verweist aber darauf, dass dafür die Akzeptanz über die Beteiligung von Kommunen und Bürgern hinaus gesteigert werden müsse.