Ministerium - Aufholprozess in deutscher Wirtschaft hat sich abgeschwächt

Berlin (Reuters) - Die Konjunktur in Deutschland zieht nach Einschätzung der Bundesregierung derzeit eher langsam wieder an.

"Der Aufholprozess in der deutschen Wirtschaft hält weiter an, hat sich zuletzt aber abgeschwächt", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium am Montag in seinem Monatsbericht. Im weiteren Jahresverlauf dürfte sich die Erholung fortsetzen. "Das Vorkrisenniveau von Ende 2019 dürfte allerdings erst zu Anfang des Jahres 2022 wieder erreicht sein." So lege die Industrieproduktion zwar weiter zu, habe aber an Fahrt verloren. Zudem sei die Lage der Weltkonjunktur aufgrund des unsicheren globalen Infektionsgeschehens rund um das Corona-Virus "nach wie vor schwierig".

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland war im Frühjahr um 9,7 Prozent - und somit in Rekordtempo - zum Vorquartal eingebrochen. Für das Gesamtjahr 2020 erwartet Wirtschaftsminister Peter Altmaier einen BIP-Rückgang von 5,8 Prozent und damit die schwerste Rezession der Nachkriegszeit. Laut Ministerium wurde die Talsohle aber bereits im zweiten Quartal durchschritten. Nun setze sich die positive Entwicklung fort, "wenn auch in kleineren Schritten als in den Vormonaten". Aufgrund des Anschubs aus den "Aufholmonaten Mai und Juni" zeichne sich für das dritte Quartal ein deutliches Wachstum ab. "In der zweiten Jahreshälfte sind zudem durch die Mehrwertsteuersenkung und den Kinderbonus Impulse für die Binnennachfrage zu erwarten."