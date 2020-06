Ministerium - China will sich nicht in US-Präsidentenwahl einmischen

Peking/Washington (Reuters) - China hat Vorwürfe zurückgewiesen, sich in die anstehende Präsidentenwahl in den USA einmischen zu wollen.

Eine solche Absicht gebe es nicht, sagte ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums am Donnerstag. Er reagierte damit auf in Zeitungen zitierte Anschuldigungen des früheren US-Sicherheitsberaters John Bolton, US-Präsident Donald Trump habe seinen chinesischen Kollegen Xi Jinping um Unterstützung im Wahlkampf gebeten. Trump habe Chinas Rolle als Importeur von Soja und Weizen sowie die Bedeutung amerikanischer Landwirte für seine Wiederwahl betont. Dies sei bei einem Treffen hinter verschlossenen Türen im Juni 2019 geschehen, zitierten die "Washington Post" und die "New York Times" aus einem noch unveröffentlichten Buch Boltons.

"The Room Where It Happened" soll am 23. Juni erscheinen. Die US-Regierung versucht, die Veröffentlichung zu verhindern mit der Begründung, das Buch enthalte vertrauliche Informationen und könne die nationale Sicherheit gefährden. Trump hatte Bolton wegen politischer Differenzen im September entlassen. Mit Blick auf die Buchauszüge bezeichnete Trump Bolton in einem Interview der "Washington Post" als Lügner. Auf Fox News sagte der US-Präsident zudem, Bolton habe das Gesetz gebrochen, indem er streng geheime Informationen in sein Buch aufgenommen habe.