Ministerpräsident - China strebt trotz Corona-Krise Wachstum an

Peking (Reuters) - China schreibt ein Wachstum der Wirtschaft in diesem Jahr ungeachtet der Corona-Pandemie noch nicht ab.

Wachstum bleibe wichtig, sagte Ministerpräsident Li Keqiang am Donnerstag bei seiner einmal jährlich stattfindenden Pressekonferenz nach Abschluss des Nationalen Volkskongresses in Peking. Es sei die Voraussetzung dafür, neue Jobs zu schaffen. Die Regierung hatte zuvor entschieden, erstmals seit Jahrzehnten kein Wachstumsziel für die Wirtschaft auszugeben und dies mit der Corona-Krise begründet.

Li kündigte zugleich Hilfen für die Wirtschaft an. "Wir haben einen politischen Spielraum reserviert. Sei es in den Bereichen Finanzen, Finanzen oder soziale Sicherheit." China brauche zwar keinen massiven Anreiz. Aber die Liquidität werde erhöht, weil "außergewöhnliche Situationen außergewöhnliche Maßnahmen erfordern", sagte Li. Ziel sei Stabilität bei Beschäftigung, Finanzgeschäften, Außenhandel und Investitionen. "Wir können rechtzeitig neue Richtlinien einführen und wir werden nicht zögern, den stabilen Betrieb der chinesischen Wirtschaft aufrechtzuerhalten, der von größter Bedeutung ist", sagte der Ministerpräsident.

In diesem Zusammenhang warnte der Regierungschef auch, dass Streitigkeiten zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China beiden Seiten schade. Auch die Weltwirtschaft leide darunter. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern haben sich nach dem Ausbruch der Corona-Epidemie in China verschlechtert. Die USA machen China für die weltweite Ausbreitung verantwortlich. Auch das harte Vorgehen Pekings in Hongkong belastet die Beziehungen.

Die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt war im ersten Quartal um 6,8 Prozent zum Vorjahreszeitraum geschrumpft und damit zum ersten Mal überhaupt seit Einführung der Quartalsstatistik 1992. Die Virus-Epidemie hatte zu starken Einschränkungen bei Produktion und Konsum geführt.