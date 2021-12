Ministerpräsident Draghi könnte Italiens Präsident werden

Rom (Reuters) - Der italienische Regierungschef Mario Draghi könnte offenbar für die Übernahme des Amts des Staatspräsidenten bereitstehen.

Seine Regierung habe fast ihre gesamte Agenda abgearbeitet, sagte Draghi am Mittwoch in Rom. Sie habe damit die Basis für die weitere Arbeit gelegt, unabhängig davon, wer an der Spitze der Regierung stehe, sagte Draghi, der bereits seit Monaten als Nachfolger des scheidenden Staatspräsidenten Sergio Mattarella gehandelt wird. In Italien soll im Januar ein neuer Staatspräsident gewählt werden. Das Amt ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, Matarella musste mehrfach eingreifen, um die Beilegung politischer Krisen zu vermitteln.

Sein politisches Schicksal sei nicht wichtig, sagte Draghi - wichtiger sei es, dass angesichts der Corona-Krise die verschiedenen politischen Kräfte bis zum Ende der Legislaturperiode 2023 zusammenhielten, die derzeit die Regierung bilden. Draghi, ehemals Präsident der Europäischen Zentralbank, hatte die Führung einer Einheitsregierung übernommen, die fast alle Parteien unterstützen.