Die Minna Bank wurde beim international renommierten Red Dot Design Award in der Kategorie Marken- und Kommunikationsdesign als Marke des Jahres ausgezeichnet. Sie ist damit das erste japanische Unternehmen und zugleich auch das erste Finanzinstitut, dem dieser Preis zuerkannt wird. Red Dot: „Das japanische Unternehmen hat die Juroren mit seiner konsequenten Markenführung, die sich in allen Kommunikationselementen widerspiegelt, überzeugt.“

Die Minna Bank erhielt außerdem den Best of the Best in Apps und den Red Dot in Brand Design & Identity.

Der Red Dot Design Award ist einer der bedeutendsten Designwettbewerbe der Welt. In drei Disziplinen reichen die Teilnehmer Produkte, Kommunikationsprojekte und Marken sowie Prototypen und Konzepte ein. Die Auszeichnung „Red Dot“ ist ein international anerkanntes Gütesiegel für ausgezeichnetes Design.

Im Jahr 2021 haben Designer, Agenturen und Unternehmen aus der ganzen Welt ihre kreativen Projekte und Marken für den Red Dot Award: Brands & Communication Design eingereicht. Sowohl Big Player als auch Newcomer aus ganz Europa, Asien und Amerika entschieden sich zur Nutzung der Plattform für die Bewertung – und erhofften Anerkennung – ihrer Designarbeit. Getreu der Devise des Wettbewerbs „In search of good design and creativity“ bewerteten die 24 internationalen Jurymitglieder jedes der eingereichten Kommunikationsprojekte und Marken fachkundig, individuell und umfassend. Dabei richteten sie besonderen Augenmerk auf die kreative Idee, die Form und die kommunikative Wirkung der Einsendungen. Nur Arbeiten, die die Experten durch die herausragende Qualität ihrer Gestaltung beeindrucken konnten, erhielten eine Auszeichnung.

Red Dot ist ein Zeichen für hochwertiges Design. „The Red Dot: Best of the Best“ wird an Projekte vergeben, die durch ihre herausragende Designqualität und Kreativität bestechen:

Die Auszeichnung „The Red Dot: Brand of the Year“ geht an die beste Marke in einem bestimmten Sektor.

Über die Minna Bank

Minna Bank, Ltd. hat als erste erste digitale Bank Japans am 28. Mai 2021 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Minna Bank bedeutet auf Japanisch „eine Bank für alle“. Ihr Ziel ist es, „eine wertvolle Vernetzung für jedermann bereitzustellen“. Die Minna Bank strebt danach, ein Pionier in der Finanzdienstleistungsbranche zu werden, indem sie Ökosysteme schafft und miteinander vernetzt, die Privat- und Geschäftskunden sowie verschiedenste Gemeinschaften einschließen. Die Minna Bank ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Fukuoka Financial Group. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.minna-no-ginko.com/?wovn=en

Über die Fukuoka Financial Group

Die Fukuoka Financial Group, Inc. (FFG, TOKIO:8354) wurde im Jahr 2007 gegründet und ist Japans größte regionale Finanzgruppe. Mit den Tochtergesellschaften The Bank of Fukuoka, The Kumamoto Bank und The Juhachi-Shinwa Bank verfügt die FFG über ein breites Netzwerk, das die gesamte Region Kyushu abdeckt. Die FFG verfolgt aktiv eine Strategie der digitalen Transformation (DX) und gründete die Minna Bank, Japans erste digitale und von Grund auf neu konzipierte Bank. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fukuoka-fg.com/en/

