Mischkonzern Bouygues zieht Ausblick zurück - Zunächst keine Dividende

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Mischkonzern Bouygues zieht seinen Ausblick für 2020 zurück und will zunächst keine Dividende für 2019 zahlen. Wegen der Unsicherheiten, die sich durch das neuartige Coronavirus ergeben, müsse der Konzern seine Prognose für das laufende Jahr kassieren, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Paris mit. Das gelte auf Gruppenebene und für alle Geschäftsbereiche außer für den Telekombereich - für letzteres hatte Bouygues den Ausblick ohnehin ausgesetzt.

Die Maßnahmen der französischen Regierung und anderer Staaten würden Bouygues im Baugeschäft stark treffen. Rund 60 Prozent der Aktivitäten seien entweder komplett oder weitestgehend ausgesetzt.

Im Lichte der Unsicherheiten wolle der Verwaltungsrat auf der Hauptversammlung am 23. April anders als bisher geplant nicht vorschlagen, eine Dividende für 2019 zu zahlen. Das Gremium will im August noch einmal zusammenkommen, um über die Ausschüttung für das vergangene Jahr erneut zu entscheiden./fba/he