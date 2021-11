Mishima stellt den weltweit ersten maßgefertigten Loungesessel aus Carbonfasern vor

Mishima, eine japanische Möbelmarke mit Sitz im Silicon Valley, hat ihr Vorzeigeprodukt enthüllt: den weltweit ersten maßgefertigten Loungesessel und Hocker aus einer einzigen Kohlenstofffaserverbundstruktur.

Mishima Launches the World’s First Customizable Carbon Fiber Chair (Photo: Business Wire)

Der Mishima Lounge Chair und Ottoman zeichnet sich durch eine echte Unibody-Konstruktion aus, die in einem einzigen Arbeitsgang aus einem durchgehenden thermoplastischen Kohlenstofffaserverbundwerkstoff in 3D-Technik hergestellt wird. Die charakteristische Stützstruktur wird ohne Fugen oder Klebstoff aus ultrahochfesten Carbonfasern in Luft- und Raumfahrtqualität hergestellt, die dem Stuhl eine unvergleichliche Festigkeit verleihen und die strengen ANSI/BIFMA-Normen für Haltbarkeit und Sicherheit erfüllen.

„Die besondere Technik und die Materialien, die für Mishima verwendet werden, verleihen dem Körper ein nahezu schwereloses Gefühl“, sagte Sonny Vu, CEO von Mishima. „Der Stuhl ist perfekt gewinkelt, um Komfort zu bieten, und sein starker, sich über physikalische Gesetze hinwegsetzender Kern gibt dem Körper ein Gefühl des ungestörten Schwebens in der Luft.“

Kunden haben die Wahl aus einer sorgfältig zusammengestellten Kollektion hochwertigster luxuriöser Stoffe und geschmeidiger Leder in einer Vielzahl erstklassiger Farbtöne. Sie können den Sockel und die Schale von Mishima mit matten oder metallischen Oberflächen in opulenten Juwelenfarben gestalten, einschließlich einer Sonderedition mit poliertem 24-karätigem Gold. Mit mehr als 180 möglichen Kombinationen ist Ihr Mishima-Stuhl ganz individuell anpassbar und wird nur für Sie angefertigt.

Herkömmliche Verbundwerkstoffkonzepte hätten das Design und die Festigkeit der Stühle eingeschränkt. Um diese Weltneuheit bei Möbeln zu erreichen, wird der Rahmen von Mishima in 3D aus einem einzigen Stück kontinuierlichen Kohlenstofffaserverbundstoffs konstruiert, der ursprünglich für die strengen Anforderungen der Luft- und Raumfahrt entwickelt wurde.

Die ersten 500 hergestellten Mishima Lounge Chairs und Ottomans werden zur Founder’s Series gehören und mit einem Nummernschild versehen sein, das sie als solche kennzeichnet. Die Produkte können konfiguriert, mit Augmented Reality visualisiert und online unter www.mishima.studio gekauft werden, wobei die ersten 50 Exemplare sofort lieferbar sind.

Mishima ist eine skandinavisch inspirierte japanische Möbelmarke, die Techniken der additiven Fertigung und fortschrittliche Kohlenstofffaserverbundwerkstoffe einsetzt, um in kürzester Zeit maßgeschneiderte Möbel für den modernen Geschmack herzustellen.

