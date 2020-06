Mit 35 in Rente? Diese 6 Prinzipien ermöglichen dir einen früheren Ruhestand!

Viele von uns haben eigentlich nur ein Ziel: So schnell wie möglich in Rente gehen. Doch für die meisten Menschen erfüllt sich dieser Wunsch oft erst mit 65. Häufig verlassen wir uns auf den Staat, doch dieser bietet in den meisten Fällen, selbst mit 65, nur eine Grundsicherung.

Doch was können wir tun, um vielleicht schon früher und besser in Rente gehen zu können? Ein junger Amerikaner hat vorgelebt, welche Schritte notwendig sind. Er baute bis 35 ein Vermögen von über 1 Mio. US-Dollar auf und kündigte daraufhin seine Stelle.

1. Ändere deine Einstellung und Denkweise

Viele Menschen sind selbst davon überrascht, wie viel sie erreichen können, wenn sie ihre innere Einstellung ändern. Wenn wir das Ziel, mit 65 in Rente zu gehen, vor Augen haben, werden wir auch genau dies erreichen, nicht mehr und nicht weniger. Unser Gehirn lenkt unser Denken und Handeln.

Wir müssen also zunächst unsere Ziele ändern, sodass wir jeden Tag darauf zusteuern. Oft steigern wir im Lebensverlauf unsere Ausgaben, doch dies wird uns nicht reich machen. Diese Lebenswegentscheidung muss jedoch jeder Mensch für sich selbst treffen.

So machte der oben beschriebene Amerikaner zunächst „finanzielle Freiheit“ und „eine frühe Rente“ zu seinem obersten Ziel. Danach änderte er seine Lebens- und Investmentweise komplett, denn ohne Opfer und Mehraufwand geht es nicht.

2. Sparrate drastisch erhöhen

Unser junger Amerikaner strich seine Ausgaben drastisch zusammen und sparte dann einen Großteil seines Einkommens. Er empfand dies aber nicht als Entbehrung, denn er hatte sein Ziel stets fest vor Augen.

3. Das Einkommen steigern

Um sein Einkommen neben seinem Job weiter zu erhöhen, eröffnete unser ambitionierter Sparer eine Finanzseite, einen YouTube-Kanal über seine Reisen und schrieb Artikel, die sein monatliches Einkommen erhöhten. In seinem Hauptberuf steigerte er seine Leistung, um seinen Chef danach nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, die er auch tatsächlich erhielt.

4. Besser investieren

Es ist ganz klar, je besser wir als Investor werden, desto schneller können wir Vermögen aufbauen und am Ende davon leben. Unser 35-jähriger Rentner hat breit gestreut in Aktien, Immobilien, Geschäfte und historische Gegenstände investiert. So konnte er seine Risiken verteilen, erzielte aber dennoch immer eine gute Rendite. Das Gute am Investieren ist, dass sich das Kapital exponentiell vermehrt. Dies bedeutet, dass sich die Erträge mit der Zeit immer weiter steigern. Je mehr wir besitzen und investieren, umso höher fallen unsere Dividenden und Kursgewinne aus.

5. Den Autopiloten einschalten

Unser Frührentner gibt weiterhin den Tipp, so viele Dinge wie möglich zu automatisieren, sodass wir uns nicht mehr damit beschäftigen müssen und wir zudem nie von unserem Ziel abkommen. So richtete er einen Dauerauftrag für sein Depot, für seine Altersvorsorgezahlungen und für alle wiederkehrenden Ausgaben ein.

6. Ausgabenkontrolle

Eine weitere effektive Hilfe war die einmal monatliche Beschäftigung mit den eigenen Ausgaben. So sah er sich jede Rechnung einzeln an und kontrollierte, ob diese notwendig und korrekt war. Er achtete auch auf viele kleine Ausgaben wie den Verzicht auf einen Kaffee bei Starbucks, die in Summe einen großen Unterschied machen. Zudem überprüfte er alle Abos und kündigte sie, wenn er sie nicht nutzte.

Vielleicht können wir nicht alles davon genauso umsetzen und mit 35 Jahren in Rente gehen, aber die Punkte zeigen uns sicher einen Weg, wie wir früher in Rente gehen können.

