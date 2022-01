Mit 80.430 Coronavirus-Infektionen neuer Höchstwert in Deutschland

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch 80.430 Neuinfektionen gemeldet - so viele wie nie zuvor seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg in den vergangenen 24 Stunden auf 407,5 von 387,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 384 Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 114.735.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte am Dienstag vor einer explosionsartigen Ausbreitung der Corona-Variante Omikron in Europa gewarnt. In der ersten Woche des neuen Jahres habe es in Europa mehr als sieben Millionen neu gemeldete Covid-19-Fälle gegeben, die sich innerhalb von zwei Wochen mehr als verdoppelt hätten, sagte der Europadirektor der WHO, Hans Kluge.