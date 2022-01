Mit 81.417 Coronavirus-Infektionen neuer Höchstwert in Deutschland

(Zahl der Neuinfektionen in Überschrift korrigiert)

Berlin (Reuters) - In Deutschland registrierte das Robert-Koch-Institut mit 81.417 Corona-Neuinfektionen den zweiten Tag in Folge einen neuen Höchstwert.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 427,7 von 407,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 316 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 115.051.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zeigte sich im

Nachrichtenportal "The Pioneer" skeptisch, ob das Impfziel einer 80-Prozent-Quote bei Erstimpfungen bis Ende Januar erreicht werden kann: "Es wird sehr schwer sein, das ist klar." Der SPD-Politiker sagte, über die Feiertage habe es einen Rückgang bei den Impfungen gegeben. "Daher muss man das wieder anschieben."

Aktuell gibt es nach Lauterbachs Angaben bis zu 700.000 Impfungen pro Tag. "Ich glaube aber, dass wir es doch wieder beschleunigen können", sagte der Minister.