Mit 90,5 Mio. Käufern ist Etsy hier doppelt so groß wie Zalando

Etsy und Zalando sind zwei spannende Chancen, um vom E-Commerce zu profitieren, einem Markt, der bereits starke Gewinner-Aktien hervorgebracht hat, allerdings langfristig orientiert noch eine Menge Potenzial bieten könnte.

Es geht vermehrt um Ökosysteme, aber auch Nischen kommen zum Einsatz. Etsy beispielsweise hat den Self- und Handmade-Warenmarkt für sich entdeckt, wohingegen sich Zalando auf Fashion spezialisiert hat.

Aber bleiben wir für heute einmal bei den Ökosystemen. Grundsätzlich können wir nämlich sagen: Etsy ist gemessen an einer Kennzahl derzeit ca. doppelt so groß wie Zalando. Das ist bemerkenswert, vor allem, wenn wir auch andere Kennzahlen vergleichen.

Etsy vs. Zalando: Käufer im Überblick!

Wie wir mit Blick auf die aktuellen Quartalszahlen von Etsy und Zalando feststellen können, weisen beide E-Commerce-Akteure ihren Käuferkreis aus. Eine wichtige Kennzahl, um Rückschlüsse auf das Ökosystem schließen zu können. Wobei sich hier eine weitere Auffälligkeit ergibt.

Etsy kommt beispielsweise auf einen Käuferkreis von 90,5 Mio. Nutzern, wohingegen Zalando per Ende des zweiten Quartals auf rund 45 Mio. aktive Käufer gekommen ist. Wenn wir diese Zahlen einfach mal so zusammenfassen, können wir sagen: Die US-Amerikaner sind derzeit ca. doppelt so groß, gemessen an dieser Kennzahl. Zugegeben: Diese Erkenntnis ist alles andere als schwer zu erlangen.

Andere Kennzahlen hingegen verdeutlichen ein ähnlich starkes Bild. Mit Blick auf das Gross Merchandise Volume erkennen wir, dass Zalando zuletzt einen Wert von 3,8 Mrd. Euro ausgewiesen hat. Wohingegen Etsy auf 3,0 Mrd. US-Dollar gekommen ist. Trotz eines deutlich größeren Käuferkreises ist daher das Warenvolumen, das über den Marktplatz abgewickelt wird, bei dem deutschen E-Commerce-Akteur größer.

Woran liegt das wiederum? Ist das Ökosystem nicht auch für die Größe des Handelsplatzes verantwortlich? Ja, in gewisser Weise schon. Allerdings könnte das Segment Fashion auch mit Blick auf einen durchschnittlichen Bestellwert von 57,0 Euro bei Zalando größere Volumina nach sich ziehen. Oder es zeigt einfach, dass die aktiven Käufer bei Etsy weniger bestellen. Oder weniger im Wert. Möglicherweise ist die Monetarisierung und die Durchdringung trotz eines oberflächlich betrachtet größeren Ökosystems daher nicht so weit fortgeschritten.

Wichtige Erkenntnisse!

Etsy und Zalando bleiben unterm Strich in meinen Augen zwei spannende E-Commerce-Akteure. Allerdings ist mir mit Blick auf die Quartalszahlen diese Diskrepanz aufgefallen. Dass Etsy zwar doppelt so viele Käufer, aber weniger Warenvolumen im Vergleich zu Zalando besitzt, könnte noch auf eine Chance hindeuten. Insbesondere darauf, dass mehr Bestellvolumen möglich ist. Aber auch ein Risiko beziehungsweise eine Schwachstelle, dass die Quantität nicht zu Qualität oder Warenvolumen führt.

Die Foolishe Quintessenz ist daher: Natürlich kann der Käuferkreis Aufschluss über die Qualität des Ökosystems geben. Aber es bietet sich stets an, den größeren Kontext zu würdigen. Im Fall von Zalando bedeuten weniger Kunden beispielsweise trotzdem mehr Warenvolumen.

