Mit Ausgangssperre und Versammlungsverbot gegen Proteste in Myanmar

(Reuters) - Rund eine Woche nach dem Militärputsch in Myanmar wollen die Streitkräfte die immer lauter werdenden Demonstrationen verstummen lassen.

Nachdem seit dem Wochenende täglich Zehntausende gegen die gewaltsame Machtübernahme sowie die Inhaftierung der faktischen Regierungschefin Aung San Suu Kyi auf die Strasse gegangen waren, wurde nun nach Angaben der US-Botschaft eine Ausgangssperre zwischen 20.00 Uhr bis 4.00 Uhr (Ortszeit) in den beiden größten Städten - Rangun und Mandalay - verhängt. Auch Menschenansammlungen von mehr als vier Personen wurden verboten. Aktivisten der Bürgerbewegung riefen daraufhin in den sozialen Medien dazu auf, sich in Vierergruppen weiter zum Protest zu treffen, um das Verbot zu umgehen.

Nach Berichten von Einwohnern der Stadt Rangun sind die Brücken gesperrt, die in das Zentrum der Stadt führen. "Wir werden weiter kämpfen", sagte der Jugendaktivist Maung Saungkha. Er fordert die Freilassung der politischen Gefangenen und den "vollständigen Zusammenbruch der Diktatur", sowie die Abschaffung des Veto-Rechts der Streitkräfte im Parlament.

Das Militär hatte am 01. Februar die Macht an sich gerissen, genau an dem Tag, an dem das neu gewählte Parlament zu seiner ersten Sitzung hätte zusammenkommen sollen. Der Chef der Streitkräfte, Min Aung Hlaing, versprach Neuwahlen - nannte bislang aber keinen konkreten Termin.