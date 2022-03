Mit der Eröffnung The Madrid EDITION gewinnt Spaniens Kulturhauptstadt an zeitgenössischer Finesse

Eine faszinierende Mischung aus imposanter Architektur, feiner Kultur, beeindruckender Kunst, einer reichen kulinarischen Geschichte und einer unstillbaren Leidenschaft für das gute Leben hat Madrid zu einer der spannendsten und verlockendsten Städte der Welt gemacht. Der Start der Marke EDITION steigert die Attraktivität der spanischen Hauptstadt durch ein anspruchsvolles Angebot, das die betörende Individualität und Essenz der Stadt reflektiert. „Für uns ist Madrid eine wahre Weltmetropole“, so Ian Schrager, der visionäre Pionier des Boutique- und Lifestyle-Hotelkonzepts, der EDITION-Hotels, der PUBLIC-Hotels und vieler anderer innovativer und richtungweisender Ideen. „Sie ist eine schöne Stadt, die ihren Rhythmus lebt und einen eigenen Weg einschlägt.“

Nach dem Start von The Barcelona EDITION im Jahr 2018 ist The Madrid EDITION, das im März 2022 in der Preview-Phase eröffnet wird, das erste urbane Luxus-Lifestyle-Resort der Stadt. Es spiegelt Schragers Vision und Ethos von elegantem Understatement wider, während es zugleich das innovative gehobene Erlebnis, das Ethos und den außergewöhnlichen Luxusservice bietet, für die die Marke EDITION bekannt ist. Dazu zählen zwei Restaurants unter der Leitung von preisgekrönten Spitzenköchen, drei einzigartige Bar-Konzepte, ein spannendes Nachtleben und Unterhaltungsangebot, ein fantastischer Außenpool auf dem Dach mit atemberaubendem Blick auf die Stadtlandschaft von Madrid, eine Wellness- und Spa-Anlage sowie eine Reihe spektakulärer Tagungs- und Veranstaltungsräume mit Tageslicht. Außerdem bietet es 200 stilvoll dekorierte Gästezimmer und Suiten, darunter mehrere verbundene Einheiten für Gruppen von Freunden und Familien sowie eine exklusive Auswahl an Zimmern mit privaten Terrassen. Diese Innovation und Kreativität, die seit jeher mit Ian Schrager in Verbindung gebracht wird, und die Reputation und operative Erfahrung von Marriott International runden ein einzigartiges Angebot ab, das die Essenz, die Traditionen und die Energie von Madrid einfängt. „Dies ist mehr als ein Hotel. Und es ist viel mehr als ein Ort zum Übernachten. Es ist ein wahrer Hub der Popkultur, der Unterhaltung und der sozialen Interaktion – ein Mikrokosmos der besten Seiten von Madrid, der vom Geist und vom Wesen der Stadt durchdrungen ist“, sagt Schrager. „Es ging uns darum, einen authentischen und neuartigen Treffpunkt für Einheimische und Besucher zu schaffen.“

Wie bei jedem seiner Projekte hat Schrager sein ganzes Können unter Beweis gestellt und ein sorgfältig erarbeitetes Konzept vorgelegt, das dem Hotel ein Flair von Individualität verleiht. Es beinhaltet kulinarische Konzepte der beiden Spitzenköche und Partner, Enrique Olvera, dessen Restaurant Pujol zu den zehn besten der „World's 50 Best Restaurants“ gehört, und Diego Muñoz, der das renommierten Restaurants Astrid Y Gaston in Lima leitete – das beste lateinamerikanische Restaurant auf dieser Rangliste. Zwei Spitzenköche von Weltrang im selben Hotel sind ohne Beispiel. Zudem verfügt das Hotel über eine unverwechselbare Cocktailbar, die Lobby Bar, und ein Konzept auf der Dachterrasse, das in Spanien einzigartig ist.

The Madrid EDITION liegt im wahrsten Sinne des Wortes im Herzen der spanischen Hauptstadt, nur wenige Schritte vom „Kilometre Zero“ entfernt, dem geografischen Mittelpunkt des Landes, und ist eine neue Destination im Epizentrum einer der attraktivsten Städte der Welt, die den globalen Zeitgeist ausmachen. Der Weg zum Hotel führt über einen wunderschönen Platz, der an die großen europäischen Plätze und Piazzas im lebendigen Stadtteil Sol erinnert. Hier locken Tapas-Bars und Straßencafés, und das Königliche Theater, die Plaza Mayor und der Königspalast sind nur einen Steinwurf entfernt. An der Nordseite grenzt es an die Gran Vía, den Broadway von Madrid, der von imposanter Architektur gesäumt ist.

Das Design des Hotels – das unter der Aufsicht der Ian Schrager Company entwickelt wurde – ist die unwahrscheinliche Verbindung der feinen Eleganz, Reinheit und Schlichtheit des britischen Architekten John Pawson mit der Kunstfertigkeit, Geisteshaltung und Originalität des Pariser Architekten François Champsaur. Diese gegensätzlichen Ansätze und Haltungen bilden eine harmonische Koexistenz und begründen den Überraschungsmoment, der The Madrid EDITION zu einem gänzlich unerwarteten, einzigartigen Ergebnis macht, das es in dieser Form noch nie gegeben hat. Ein Ergebnis, das mehr ist als die Summe seiner Bestandteile: 1 + 1 = 10.

John Pawson berichtet: „Bei jedem Aufenthalt in Madrid genieße ich die kulturelle Intensität der Stadt. Sie besitzt eine besondere Energie, die ein starkes Gefühl für Ort und Zeit vermittelt. Mit The Madrid EDITION wollte ich eine gleichwertige, aber andersartige Intensität verwirklichen – ruhige Räume, in die man sich zurückziehen kann, aber auch eine Umgebung mit eigenem Leben und eigener Identität. In den letzten zwei Jahrzehnten haben Ian und ich fast ununterbrochen an Projekten gearbeitet. Über einen derart langen Zeitraum entwickelt sich ein tiefes und instinktives Verständnis für einander. Gleichzeitig sind wir immer noch fähig, uns gegenseitig zu überraschen, was dem kreativen Denken zugute kommt.“

Das Gebäude an der Plaza de la Descalzas erinnert an ein königliches Kloster aus dem 16. Jahrhundert und wirkt dabei geradlinig und modern. Die dekorativen Elemente sind auf ein Barockportal aus dem 18. Jahrhundert beschränkt, das vom spanischen Architekten Pedro de Ribera entworfen und aus einem benachbarten Gebäude gerettet wurde. Von hier aus gelangt man in das Hotelrestaurant. Der Haupteingang um die Ecke ist mit üppigen Grünpflanzen und einem verführerischen Kupferbaldachin verziert. Er führt in einen dunklen, mit gebranntem Eichenholz verkleideten Raum, der von einer spektakulären skulpturalen Wendeltreppe in die Lobby der oberen Ebene bestimmt wird.

Wie in allen EDITION-Hotels ist die Lobby das Herzstück des Hotels, und der großartige, individuelle Service seine Seele. Hier bietet die Lobby Bar einen dynamischen und geselligen Raum unter einer wellenförmigen Decke, der eine neue Art von Treffpunkt für die anspruchsvollsten Bewohner und Besucher der Stadt bietet. Ausgestattet ist die Lobby Bar mit maßgefertigten Möbeln, wie dem U-förmigen Sofa vor Regalen in dramatischer Beleuchtung, und weiteren Einzelstücken bekannter Designer, die zu intimen Sitzgruppen angeordnet sind. Dazu gehören Sofas und Sessel von Jean-Michel Frank, Hocker aus recycelter Bronze von Maison Intègre, mit Seilen bespannte Stühle von Christian Astuguevieille und ein elegant geformter Billardtisch, den der Designer Emmanuel Levet Stenne aus einer einzigen Platte aus weißem, mattem Bianco Neve-Marmor gefertigt hat. Hinter der handgefertigten Kupferbar mit muschelförmigem Beschlag befindet sich eine rückseitig beleuchtete Flaschenauslage. All dies ist in ein warmes, indirektes Licht getaucht, das dem Raum Wärme, Weichheit und Offenheit verleiht, während direkte Spotlights die wichtigsten Objekte in Szene setzen.

Ebenfalls über die Lobby erreichbar ist Jerónimo, eines der beiden überragenden Restaurants des Hotels und, in einer diskreten Ecke, der Punch Room. In gedämpftem Licht präsentiert sich der intime Raum mit seiner vielfältigen Mischung aus Farben und Texturen, Wandpaneelen aus dunkler Eiche, einem Kamin aus Basaltstein, grauen Jean-Michel-Frank-Sesseln aus Ponyhaar und handgewebten Teppichen, die von den abstrakten Formen und lebhaften Farben des katalanischen Künstlers Joan Miró inspiriert sind. Diese Details werden von einer Bartheke aus gebürstetem Kupfer und einem auffälligen Bronzespiegel des Pariser Designstudios Garnier & Linker untermalt und erschaffen einen perfekten Ort für einen Cocktail vor dem Essen, etwa den charakteristischen Corsair Punch – oder einen entspannenden Drink zum Tagesausklang. Auch hier erwartet den Gast eine Speisekarte mit zeitgenössischen asiatischen Happen wie Gegrillter Oktopus Wonton und Pimenton-Sauce und Thunfischbauch und Lachskaviar, das auch als Catering-Menü für Bankette und Veranstaltungen serviert wird und in der Lobby Bar oder als Zimmerservice bestellt werden kann.

Jerónimo ist direkt an der Plaza gelegen und wird über ein verzierte Barockportal erreicht. Das Restaurant führt eine globale Küche, die stark von den traditionellen kulinarischen Wurzeln Mexikos beeinflusst ist. Geleitet wird das Restaurant von Enrique Olvera, Santiago Pérez und ihrem herausragenden Team, das eine Reihe von Restaurants wie das Pujol in Mexiko-Stadt, Cosme in New York und Damian in Los Angeles aufgebaut hat. Sein Namensgeber, der spanische Maler und Graveur Jerónimo Antonio Gil, Gründer und Leiter der Academia de San Carlos in Mexiko-Stadt, ist ein Verweis auf die starken kulturellen Verbindungen zwischen Spanien und Mexiko, die bei diesem Konzept gewürdigt werden. Das Restaurant selbst ist ein vielschichtiger Raum mit einer Explosion von Farben und vier verschiedenen Bereichen, die nahtlos ineinander übergehen und ein ganzheitliches Erlebnis bieten. Der elegante Speisesaal mit doppelter Raumhöhe verfügt über geschnitzte Wandpaneele aus dunkler Eiche, die stilistisch an die kunstvollen Details des Barockportals im Außenbereich anknüpfen, sowie leuchtend gelbe Lederstühle und -bänke und zwei markante Pendelleuchten aus Alabaster und Gips des Designers Emmanuel Level Stenne, einer Allusion an den Himmel und ferne himmlische Planeten. Von hier gelangt man in den Lounge-Bereich, der geprägt ist von einer langen Bartheke aus grünem Marmor und schlichten Böden aus weißer Eiche mit origineller Kunst und Elementen in satten, leuchtenden, von Yves Klein inspirierten Blautönen. Dies mündet in einen informellen, lichtdurchfluteten Raum mit Kalksteinböden, schwarz-weißen Marmortischen und einem Hintergrund in Pink – einer Referenz an Luis Barragán – kräftigem Magenta und leuchtendem Orange, das von den zahlreichen Grünpflanzen kontrastiert wird. Die Terrasse des Restaurants, die noch in diesem Jahr eröffnet wird, befindet sich auf einem weitläufigen, mit Bäumen begrünten Platz. Es ist ein privater Park zum Entspannen, einer Ruheoase inmitten einer kosmopolitischen Stadt, die rund um die Uhr auf den Beinen ist, und ein stimmungsvoller Ort für ein sonniges Frühstück oder ein Abendessen an einem lauen Sommerabend unter den Sternen, der einen Blick auf das angrenzende königliche Kloster aus dem 16. Jahrhundert gewährt.

Auf der Speisekarte stehen köstliche Gerichte wie Fideo Seco mit Fadennudeln, schwarzen Bohnen, Sahne, Käse und Zwiebeln und Huevos Rancheros, Spiegeleier, schwarze Bohnen, Hoja Santa und Salsa Roja sowie exzellente Cocktails wie der Jerez Margarita: fino, Tequila Siete Leguas Reposado, Grand Marnier und Limette oder der alkoholfreie Horchata de Coco.

Olvera berichtet: „Die Verbindungen zwischen den Küchen Spaniens und Mexikos gehen tief und haben so viele Facetten, dass die Berührungspunkte oft gar nicht wahrnehmbar sind. Diese subtilen Brücken wollen wir mit unseren Gerichten zelebrieren – durch die Techniken und Zutaten, die beide Küchen aus zwei verschiedenen Kontinenten zur Entfaltung bringen.“

Noch in diesem Jahr wird im unteren Erdgeschoss ein Ort für Unterhaltungsangebote eröffnet – ein cooler „After-Dark-Spot“, der mit dem legendären Madrider Nachtleben konkurrieren wird. Sein glamouröses Ambiente wird durch eine vergoldete Gipswand und eine rückseitig beleuchtete Onyx-Bar mit Ledersockeln bestimmt. Der lange rote Samtvorhang hinter der Bühne ist mit Kupferfäden in einem traditionellen spanischen Muster bestickt, während die schwarz gefransten Samtstühle von den Hüten der Toreros inspiriert ist. Auf derselben Etage befindet sich auch der vollständig ausgestattete Fitnessraum und der Wellnessbereich, ein einladender und intimer Raum in dunkler Holzverkleidung mit antiken Barockleuchtern. Fünf Behandlungsräume stehen bereit, einer davon mit privater Dampfsuite, sowie eine Reihe von Behandlungsoptionen, darunter das charakteristische Schlammbad mit Produkten der spanischen Marke Natura Bissé.

Im vierten Stock fungiert das Dach als Zufluchtsort mit Blick auf das Leben der Stadt. Hier erwartet Sie Oroya, das Restaurant des peruanischen Küchenchefs Diego Muñoz. In einem ungezwungenen, geselligen, gewächshausartigen Ambiente, eingerahmt von einem geschwärzten Stahlgerüst mit Kletterpflanzen und gefärbten Glasscheiben, die leuchtende Muster in den Raum projizieren, serviert das Restaurant Tapas-Menüs auf familienfreundlichen Tellern zum Teilen wie Ceviches, Papa Rellena und Ha-Kao auf Parihuela-Brühe, die von der kulturellen Geschichte Perus mit Einflüssen aus Spanien, Afrika, Italien, China und Japan erzählen. Dazu gibt es Pisco-Cocktails wie den berühmten Pisco Sour oder Capitan – oder ein Glas Wein der von Sommelier Julio Barluenga kuratierten Weinkarte.

Die Oroya-Terrasse ist ein traumhafter Garten unter freiem Himmel mit einem Kamin und einer weinbewachsenen Pergola, die eine Bartheke aus gebleichtem Teakholz, Barhockern aus Rattan und einen langen Eichentisch überdacht, perfekt für ein Mittagessen mit Freunden und Familie. Das Dach beherbergt auch den größten Dachpool von Madrid. Der Pool ist ein Ort, um zu sehen und gesehen zu werden, während man entspannt auf einer der 60 Sonnenliegen oder in einer der 10 Cabanas Cocktails genießt, kleine Snacks zu sich nimmt, und dabei den unvergleichlichen Blick auf die roten Dächer Madrids vor dem Hintergrund der untergehenden Sonne bewundert.

Muñoz sagt: „Im alten peruanischen Dialekt bedeutet Oroya die Verbindung von zwei durch Wasser getrennten Orten. Spanien und Peru sind untrennbar miteinander verbunden. The Madrid EDITION würdigt die kulturellen Verbindungen und die Gastronomie von Spanien und Peru. Die Speisekarte von Oroya ist von klassischen kulinarischen Techniken aus beiden Regionen inspiriert und vereint sie zu einem spielerischen und farbenfrohen gastronomischen Erlebnis.“

Ebenfalls im vierten Stock, mit dem besten Ausblick auf den Sonnenuntergang im Westen, befinden sich zwei der größten Penthouse-Suiten der Hauptstadt. Beide sind zweistöckig und bieten von den Schlafzimmern im Obergeschoss einen beeindruckenden Blick auf die architektonischen Highlights. Das Untergeschoss umfasst den Wohnbereich und eine Butler-Küche. Das Madrid Penthouse ist ein geräumiger Zufluchtsort über den Dächern der Stadt mit einer einzigartigen Panoramaterrasse und einem eigenen Infinity-Außenpool, der von üppigen Grünpflanzen umgeben ist. Die stilvollen Innenräume sind reich an natürlichen Texturen und eleganten Möbeln, darunter ein Tagesbett aus Leder und Holz der Lifestyle-Marke BassamFellows sowie ein großer Esstisch mit acht Plätzen aus Travertinmarmor und lackierten Metallfüßen. Die unteren Etagen bieten 200 Hotelzimmer, darunter 23 Suiten, die einem zurückhaltenden und anspruchsvollen Designkonzept folgen. Ein mit dunklem Eichenholz getäfelter Eingang führt in ein Foyer mit heller, gedämpfter Farbpalette aus Weiß- und Cremetönen sowie maßgefertigten Möbeln und natürlichen Texturen aus Leinen, Kalkstein und Holz. All dies bildet ein aufrichtiges und diskretes Umfeld für anspruchsvolle Möbel, reiche Details und kreative Verzierungen, wie etwa das dramatisch beleuchtete Kopfteil des Bettes, das sich stilistisch an die kunstvolle Form des barocken Hotelportals anlehnt. „Ich bin ausgesprochen stolz auf dieses Projekt. Kein einziges Detail wurde übersehen, und das fertige Produkt hat ein einzigartiges und magisches Konzept erschaffen, das in der Stadt seinesgleichen sucht“, so Schrager.

Abgerundet wird das Angebot des Hotels von mehreren flexibel nutzbaren Räumen für Tagungen und Events, die alle über Tageslicht und modernste Technik verfügen, darunter ein großer, heller zweistöckiger Ballsaal, drei Studios mit Trennwänden für individuelle Konfigurationen, ein Konferenzraum und ein Breakout-Bereich, der wie ein Wohnzimmer wirkt. Zusammen mit dem legendären Service der Marke ist The Madrid EDITION eine dynamische Erweiterung einer Stadt, die sich stetig weiterentwickelt und in deren malerischen Straßen seit jeher authentische Lebensfreude spürbar ist.

The Madrid EDITION, Plaza de Celenque 2, 29013 Madrid, Spanien

Reservierungen: +34 91 9545 420 | reservations.mad@editionhotels.com

Hotel-Anfragen: +34 91 9545 420 oder gebührenfrei: +1 402 390 1647 | info.mad@editionhotels.com

ÜBER EDITION HOTELS

EDITION Hotels bieten eine unerwartete und erfrischende Auswahl an individualisierten, maßgeschneiderten, einzigartigen Hotels, die den Kodex des traditionellen Luxushotels neu definieren. Hier finden Sie die besten Aspekte von Gastronomie, Unterhaltung, Dienstleistungen und Einrichtungen, „alle unter einem Dach“. Jedes EDITION-Hotel ist einzigartig und vereint die besten Seiten der kulturellen und sozialen Szene seines Standorts und seiner Zeit. Die Marke EDITION wurde von Ian Schrager in Partnerschaft mit Marriott International konzipiert und verbindet das persönliche und intime Hotelerlebnis, für das Ian Schrager bekannt ist, mit der globalen Reichweite, betrieblichen Expertise und Dimension von Marriott. Die Authentizität und Originalität, mit der Ian Schrager diese Marke bereichert, ergibt zusammen mit der globalen Reichweite von Marriott International ein wahrhaft unverwechselbares Produkt, das sich von allen übrigen Angeboten auf dem Markt unterscheidet. Mit seiner Individualität, Authentizität, Originalität und einem einzigartigen Ethos spiegelt jedes einzelne Hotel die Atmosphäre und den aktuellen Zeitgeist seines Standorts wider. Auch wenn die Hotels einander äußerlich nicht gleichen, wird eine einheitliche ästhetische Identität der Marke in ihren Ansätzen und Einstellungen zum modernen Lebensstil deutlich. Bei EDITION steht eine Geisteshaltung und das Wohlbefinden unserer Gäste im Mittelpunkt. Elegante Gemeinschaftsräume, Ausführungen, Designs und Details dienen dem Erlebnis, anstatt es zu bestimmen. Angesichts eines unterversorgten Marktes mit wohlhabenden, kulturell versierten und reiseerfahrenen Gästen erkundet die Marke EDITION mit Erfahrung und Lifestyle den beispiellosen Schnittpunkt und das perfekte Gleichgewicht zwischen geschmacksbestimmendem, innovativem Design und konsistentem, überragenden Kundendienst auf globaler Ebene.

ÜBER DIE IAN SCHRAGER COMPANY

Nach seinem Ausstieg aus der von ihm gegründeten und aufgebauten Morgans Hotel Group im Jahr 2005 entwickelte Ian Schrager sein eigenes Unternehmen: die Ian Schrager Company. Das Unternehmen besitzt, entwickelt, verwaltet und vermarktet Hotels, Wohn- und Mischnutzungsprojekte. Seither hat er das berühmte Gramercy Park Hotel in New York City neu gestaltet, zwei bahnbrechende Wohnimmobilien erbaut, 40 Bond und 50 Gramercy Park North, und seine neue Marke PUBLIC Hotels mit Erfolg auf den Markt gebracht. Derzeit arbeitet er an mehreren Hotels in New York City und zwei Luxuswohnprojekten, 215 Chrystie und 160 Leroy, ebenfalls in New York City. Ferner gründete Schrager in Partnerschaft mit Marriott International die EDITION Hotels, eine Luxus-Lifestyle-Marke mit Standorten in London, Miami, New York City, Los Angeles, Bodrum, Schanghai, Tokio, Reykjavik und Barcelona sowie weiteren Häusern weltweit, die noch in der Entwicklung sind.

Schragers Marke PUBLIC ist ein neues Hotelgenre, das mit seinem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, herausragenden Service und großartigem Stil neue Maßstäbe setzt. Aus den besten Elementen der Luxuskategorie, der Boutique-/Lifestyle-Kategorie und der Select-Service-Kategorie hat er einen neuen Hoteltyp geschaffen, bei dem alles überdacht und jede ursprüngliche Idee zeitgerecht überarbeitet wurde. Die Marke definiert sich über das einzigartige Erlebnis, das sie schafft – nicht durch eine Klassifizierung oder einen Preis.

EDITION Hotels, die Partnerschaft von Ian Schrager mit Marriott International, ist das nächste Kapitel in der Geschichte der Lifestyle-Hotels. Diese Marke verbindet das persönliche, intime, individuelle und einzigartige Hotelerlebnis, für das Ian Schrager bekannt ist, mit der globalen Reichweite, der Betriebserfahrung und der Größe von Marriott. Dieser Balanceakt ermöglicht nicht nur herausragendes Design und echte Innovation, sondern auch einen persönlichen, freundlichen, modernen Service und ein erlesenes, beispielloses Angebot an Speisen, Getränken und Unterhaltung – alles unter einem Dach.

„Marriott und ich verfolgen eine gemeinsame neue Vision und einen Plan, um die Kategorie Boutique/Lifestyle-Hotel radikal zu transformieren und in die Gegenwart zu katapultieren, indem wir den Zeitgeist von heute einfangen“, so Schrager.

Mit seinen richtungweisenden Konzepten hat Ian Schrager die Branche verändert und Standards gesetzt, die bis heute weltweit Nachahmer finden.

