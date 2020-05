Mit der Erweiterung der Vision verpflichtet sich AGCO noch stärker auf nachhaltige technische Lösungen

AGCO (NYSE:AGCO), eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Traktoren und Landmaschinen, gab heute bekannt, dass die Verpflichtung des Unternehmens, den Landwirten nachhaltige technische Lösungen anzubieten, jetzt noch stärker in der Unternehmens-Vision verankert ist.

„Unsere neue Vision – Nachhaltige High-Tech Lösungen für die Landwirte, die die Welt ernähren – repräsentiert unseren durchdachten Ansatz besser. Das hilft unseren Landwirten und auch unserem Unternehmen, kontinuierlich bessere und vor allem nachhaltigere Wege zu finden, um Nahrungsmittel zu produzieren, die die Menschen auf der ganzen Welt dringend brauchen“, sagt Martin Richenhagen, Chairman, President und CEO der AGCO Corporation. „Die Welt hat letzten Monat das 50jährige Jubiläum des „Earth Day“ gefeiert und wir haben dabei gespürt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die Bedeutung der Nachhaltigkeit in unsere Unternehmens-Vision hervorzuheben.“

Die Landwirtschaft ist eine der äußerst wichtigen Branchen weltweit. Da die Weltbevölkerung bis zum Jahre 2050 voraussichtlich auf 10 Milliarden ansteigen wird, ist der potentielle Einfluss, den die Landwirtschaft auf den Zustand des Planeten haben kann, enorm. Als eines der weltweit führenden Unternehmen der Agrarwirtschaft fühlt sich AGCO verantwortlich. Unser Unternehmen unterstützt durch den Einsatz smarter technischer Lösungen Landwirte, die mit ihren Produkten Menschen versorgen, die durch ihre Ernährung damit indirekt einen positiven Einfluss auf die Umwelt ausüben.

Die Angebote von AGCO zur Präzisionslandwirtschaft verhelfen Maschinen und damit auch Betrieben zu einer höheren Effizienz mit geringerem Aufwand höhere Erträge zu erzielen. Die nachhaltige Produktion wird durch Technologie, Innovation und integrierte Lösungen erlangt. Damit sind die Landwirte in der Lage mehr Nahrungsmittel anzubauen und ein höheres Einkommen in ihren Betrieben zu sichern.

Die Sorgen um die Umwelt beeinflussen die Bevölkerung ebenfalls, wenn es um das Thema Landwirtschaft geht, einschließlich Tierwohl. AGCO ist Marktführer bei der Technik für Legehennen-Haltung ohne Käfig und stellt Lösungen her, die den Stress der Tiere reduzieren, den Komfort steigern und zusätzlich die Gesundheit erhält und das natürliche Verhalten der Tiere unterstützt.

Zusammengefasst: Mit den nachhaltigen High-Tech Lösungen von AGCO machen Landwirten mehr aus weniger.

Fortschrittliche landwirtschaftliche Maschinen benötigen weniger Diesel und weniger Fahrgassen im Feld, was die Bodenverdichtung verringert und die Bodenfruchtbarkeit erhöht.

Präzisionstechnologie und agronomische Lösungen ermöglichen den Landwirten mehr pro Hektar anzubauen und zu ernten und somit ihre Anbauflächen so gut wie möglich zu nutzen.

Eine bessere Technologie bei den Spritzen ermöglicht den Landwirten eine präzise Anwendung lediglich an den Stellen, wo es gebraucht wird. Das reduziert den Aufwand für das Wachstum gesunder Nahrungsmittel.

Effizientere Erntemaschinen bedeuten, dass mehr Erntegut auf dem Feld eingeholt wird, und eine bessere Lagerung von Getreide und Saatgut bedeutet, dass mehr vermarktet wird.

Biosicherheits-, Haltungs- und Fütterungslösungen der nächsten Generation bedeuten sicherere, gesündere und produktivere Bedingungen für Schweine und Geflügel.

“Wir werden nicht anhalten, nur weil wir die Anforderungen der heutigen modernen Landwirte erfüllen; wir müssen auch die zukünftigen Generationen unterstützen“, fügt Eric Hansotia, Chief Operating Officer der AGCO Corporation hinzu. „Wir müssen kontinuierlich High-Tech Lösungen auf den Markt bringen zur Unterstützung der Landwirte bei der Produktion von nährstoffreichen Nahrungsmitteln bei geringerem Ressourceneinsatz und geringeren Umwelteinflüssen.“

About AGCO

AGCO (NYSE:AGCO) is a global leader in the design, manufacture and distribution of agricultural solutions and delivers sustainable high-tech solutions for farmers feeding the world through its full line of equipment and related services. AGCO products are sold through five core brands, Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® and Valtra®, supported by Fuse® smart farming solutions. Founded in 1990 and headquartered in Duluth, Georgia, USA, AGCO had net sales of $9 billion in 2019. For more information, visit http://www.AGCOcorp.com. For company news, information and events, please follow us on Twitter: @AGCOCorp. For financial news on Twitter, please follow the hashtag #AGCOIR.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200511005581/de/

Cristiane Masina

Global Corporate Communications Manager

Cristiane.Masina@agcocorp.com