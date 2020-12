Mit diesem perfekten Aktien-Sampler kann man Teenagern das Investieren näher bringen

Es gibt wenige bessere Geschenke, die du deinen Kindern oder anderen Kindern, die dir am Herzen liegen, machen kannst, als eine Einführung in das Investieren. Die meisten von uns bekommen ihre Weckrufe über die Wichtigkeit und den Wert des Investierens viel später, als wir es uns wünschen - das soll der nächsten Generation nicht passieren.

Schließlich haben junge Menschen am meisten vom Investieren zu profitieren - weil sie so viel Zeit haben, ihr Geld wachsen zu lassen.

Das Argument, in jungen Jahren mit dem Investieren zu beginnen

Ja, du kannst in nur 20 Jahren oder so eine Menge Geld anhäufen - aber du wirst wahrscheinlich jedes Jahr saftige Summen zur Seite legen müssen. Im Gegensatz dazu hat jemand, der gerade mal 15 Jahre alt ist, volle 50 Jahre Zeit bis zum 65. Lebensjahr, und Geld kann über einen so langen Zeitraum sehr stark wachsen. So können diejenigen, die jung anfangen und dranbleiben, wahrscheinlich einen frühen Ruhestand erreichen.

Schau dir an, auf wie viel eine einzige Investition von nur 1.000 US-Dollar anwachsen kann, bei einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 8 %:

Zeitraum Aus 1000 US-Dollar werden 5Jahre 1.469 USD 10 Jahre 2.159 USD 15 Jahre 3.172 USD 20 Jahre 4.661 USD 25 Jahre 6.848 USD 30 Jahre 10.063 USD 35 Jahre 14.785 USD 40 Jahre 21.724 USD 45 Jahre 31.920 USD 50 Jahre 46.902 USD 55 Jahre 68.914 USD 60 Jahre 101.257 USD

QUELLE: BERECHNUNGEN DES AUTORS.

Natürlich sind 1.000 US-Dollar vielleicht etwas viel, wenn du erst 15 bist, aber die meisten von uns können ihre jährlichen Investitionen jedes Jahr erhöhen, wenn unser Einkommen im Laufe der Zeit steigt. Schau dir an, wie größere Summen wachsen können:

Mit 8 % Wachstum 1.000 USD investiert pro Jahr 3.000 USD investiert pro Jahr 5.000 USD investiert pro Jahr 5 Jahre 6.336 USD 19.008 USD 31.680 USD 10 Jahre 15.645 USD 46.936 USD 78.227 USD 15 Jahre 29.324 USD 87.973 USD 146.621 USD 20 Jahre 49.423 USD 148.269 USD 247.115 USD 25 Jahre 78.954 USD 236.863 USD 394.772 USD 30 Jahre 122.346 USD 367.038 USD 611.729 USD 35 Jahre 186.102 USD 558.306 USD 930.511 USD 40 Jahre 279.781 USD 839.343 USD 1,4 Mio. USD 45 Jahre 417.426 USD 1.3 Mio. USD 2,1 Mio. USD 50 Jahre 619.672 USD 1,9 Mio. USD 3,1 Mio. USD

QUELLE: BERECHNUNGEN DES AUTORS.

Das Interesse der Kinder wecken

Eine der besten Möglichkeiten, Kinder für das Investieren in Aktien zu begeistern, ist, ihnen zu zeigen, wie wohlhabend sie dadurch werden können. Zeige ihnen zum Beispiel die obigen Tabellen. Vieles davon mag schwer zu verarbeiten sein - selbst wir Erwachsenen haben Schwierigkeiten, diese Zahlen zu begreifen - aber erkläre ihnen, dass diese großen Summen bedeuten können, dass sie in der Lage sein werden, die meisten Dinge zu tun, die sie später im Leben gerne tun würden - wie Flugstunden nehmen, um die Welt reisen, jedes Buch oder Musikstück kaufen, das sie gerne hätten, alle Klamotten kaufen, die sie gerne hätten, schöne Autos kaufen, ein schönes Haus haben, und so weiter.

Hier sind einige andere Möglichkeiten, deine Kinder zum Investieren zu bringen:

Besprich finanzielle Angelegenheiten häufig daheim am Küchentisch. Lass deine Kinder hören, wie du darüber sprichst, wie viel Dinge kosten und wie du auf deine eigenen finanziellen Ziele hinarbeitest. Sprich über deine Investitionen, die gut und schlecht gelaufen sind. Sprich über Fehler, die du gemacht hast und was du daraus gelernt hast. Sprich über Unternehmen, die sie interessieren.

Richte ein Musterportfolio ein. Gib ihnen, sagen wir, 100.000 US-Dollar in imaginärem Geld und lass sie so tun, als würden sie Aktien von Unternehmen kaufen, die sie interessieren. Richte die Portfolios online ein, so dass sie jeden Tag nachschauen können, wie sie sich entwickelt haben. Diskutiere, warum verschiedene Positionen gestiegen oder gefallen sind.

Richte für sie ein tatsächliches Konto bei einem guten Broker ein. Es gibt “Depotkonten”, die mit und für Kinder eröffnet werden können.

Sobald Kinder reale oder imaginäre Investitionen in einem eigenen Portfolio haben, verfolge diese Unternehmen wie eine Sportmannschaft: Verfolge gemeinsam ihre Entwicklungen und drücke ihnen die Daumen für ihren Erfolg.

In was soll man investieren?

In was sollten deine Kinder also tatsächlich investieren? Nun, ein einfacher, kostengünstiger, breit aufgestellter Indexfonds, wie z. B. einer, der den S&P 500 abbildet, ist eine gute Option für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Es kann aber auch sinnvoll sein, mit einigen Aktien einzelner Unternehmen zu beginnen, da es für junge Leute viel interessanter sein kann, diese zu verfolgen und ein stärkeres Interesse am Investieren zu entwickeln.

Konzentriere dich auf Unternehmen, mit denen sie vertraut sind und die sie wirklich mögen - denn sie werden eher geneigt sein, sich bei solchen auf dem Laufenden zu halten. Du kannst mit Unternehmen aufwarten, die sie kennen und bewundern, indem du über ihre Gewohnheiten nachdenkst: Was essen oder trinken sie häufig? Welche Restaurants mögen sie? Welche Geschäfte besuchen sie im Einkaufszentrum? Was sind ihre Lieblingsmarken? Welche Produkte benutzen sie jeden Tag? Was sind ihre Hobbys?

Hier sind einige der vielen Unternehmen, die du und deine Kinder in Betracht ziehen könnten:

Nike

UnderArmour

Lululemon

Essen und TrinkenSport und FitnessSpiele und UnterhaltungInteressen und Freizeitbeschäftigungen

Sobald deine Kinder mit dem Investieren begonnen haben, ermutige sie, sich weiter über Geld, Unternehmen und Investitionen zu informieren. Die Artikel auf Fool.de könnten ihnen gefallen, und es gibt auch viele gute Bücher über Geld und das Thema Investieren.

The post Mit diesem perfekten Aktien-Sampler kann man Teenagern das Investieren näher bringen appeared first on The Motley Fool Deutschland.

