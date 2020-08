Mit diesen 3 Tricks kommst du reicher aus dem Jahr 2020 heraus!

Das aktuelle Jahr 2020 hat seinen Investoren bereits viel abverlangt. Wir blicken immerhin auf einen echten Crash zurück. Allerdings auch auf eine ebenso bemerkenswerte Erholung innerhalb der letzten Wochen und Monaten. Dennoch ist das im Gesamtpaket eine ziemlich zwielichtige Entwicklung, bei der sich viele Investoren jetzt fragen: Wie agiere ich derzeit richtig?

Eine spannende Frage, die man nicht allgemeingültig beantworten kann. Allerdings könnte es Tricks geben, mit denen du reicher aus dem Jahre 2020 herauskommen wirst. Beziehungsweise das Fundament für Reichtum über die Folgejahre legen kannst.

Welche Tricks das sind? Für dich vermutlich jetzt die spannendere Frage. Lass uns daher keine weitere Zeit mehr verlieren, sondern die Aspekte betrachten, für die du heute hier bist.

Spare: Wie ein Berserker!

Ein erster Trick, um reicher aus dem Jahre 2020 herauszukommen, ist das Sparen. Mensch, wirst du dir jetzt vielleicht denken. Auf diesen Hinweis wäre ich niemals gekommen, dass ich mithilfe des Sparens reicher werden kann. Um fair zu sein, neu oder innovativ ist dieser Trick wirklich nicht. Allerdings könnte er jetzt aktueller denn je sein.

Die aktuelle Marktsituation ist verworrener denn je. Die Märkte notieren nur knapp unter ihrem Allzeithoch. Und das, obwohl die derzeitige Bewertungs- und Prognoselage alles andere als rosig ist. Viele Unternehmen müssen ihre Prognosen und Zahlenwerke ordentlich kürzen. Zugegeben, es gibt auch einige konstante Performer. Und sogar ein paar Profiteure.

Dennoch könnte das Gesamtbild der Märkte uneinheitlich sein. Wer jetzt spart und dadurch eine gewaltige Cash-Position aufbaut, der macht eines: Sich vorbereiten. Und wird handlungsbereit sein, sollten sich ein weiteres Mal Chancen ergeben.

Bereite dich vor!

Der zweite Punkt, um womöglich noch reicher aus diesem Jahr herauszugehen beziehungsweise langfristig reicher zu werden, hängt außerdem mit der Vorbereitung zusammen. Wie gesagt: Die derzeitige Ausgangslage an den Märkten könnte verzwickt sein. Die Bewertungen sind hoch. Das Risiko ist es gleichsam. Zumindest für eine Korrektur könnte das ein toxischer Mix sein. Auch wenn das Coronavirus seinen Schrecken und seine Eigenschaft als schwarzer Schwan möglicherweise verloren hat.

Vorbereitung ist jedoch gerade jetzt das A und O. Das Anlegen einer Watchlist mit aussichtsreichen, jedoch womöglich teuren Aktien könnte dazugehören. Oder aber auch das Setzen von Prioritäten. Neben dem Anhäufen von Cash, um auch finanziell handlungsfähig zu sein. Aber das haben wir ja bereits im ersten Punkt thematisiert.

Die Vorbereitung auf eine Korrektur oder einen Crash ist wichtig. Das betrifft aber neben der reinen Theorie auch eine psychologische Seite. Viele werden sich vielleicht daran erinnern, wie schwierig es gewesen ist, im März dieses Jahres zu handeln. Entsprechend könnte es ratsam sein, sich zu überlegen, was man besser machen möchte, falls die Börsen ein weiteres Mal korrigieren. Auch das könnte dir helfen, reicher aus dem Jahre 2020 zu gehen. Oder zumindest in die nächsten Jahre hinein.

Investiere in trendstarke Aktien!

Falls du heute noch etwas tun möchtest, um wirklich mithilfe von Aktien reicher zu werden, so können trendstarke Aktien ein Stichwort sein. Die aktuelle Quartalsberichtssaison hat dabei eine Sache ein weiteres Mal bestätigt: Aktien mit soliden Megatrends und disruptiven Geschäftsmodellen, die womöglich auch in Zeiten des Coronavirus profitieren, sind stark gefragt. Und sie verfügen über eine operative Stärke, wie sich jetzt teilweise herausstellt.

Wer daher noch in diesem Jahr und den Bewertungen zum Trotz investieren möchte, der sollte sich besser auf solche Geschäftsmodelle und ihre Wachstumsgeschichten konzentrieren. Es bleibt abzuwarten, ob diese Aktien dir wirklich helfen, reicher aus dem Jahr zu gehen. Über einen Zeitraum von zehn Jahren und in einem diversifizierten Portfolio könnten die Chancen jedoch nicht schlecht dafür stehen, dass du heute das Fundament für deinen künftigen Reichtum legen kannst.

Tricks, mit denen du in 2020 reicher werden kannst?

Zugegeben, die Überschrift mag etwas reißerisch gewesen sein. Vielleicht wird dir keiner der Tricks wirklich helfen, das Jahr 2020 reicher zu beenden. Es sei denn, du sparst wie ein Berserker und investierst nicht. Dann könntest du absolut auf deinem Konto reicher sein.

Es könnte jedoch auch ratsam sein, sich für den Fall der Fälle vorzubereiten oder in wachstums- und trendstarke Aktien zu investieren. Mit diesen Schritten wirst du zwar nicht zwingend das Jahr 2020 reicher beenden. Allerdings langfristig vermutlich das Fundament für deinen Vermögensaufbau legen.

