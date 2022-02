Mit diesen Investitionen werde ich zum Millionär im Ruhestand

Ich investiere viel, um meine Altersvorsorge zu sichern.

Fast mein gesamtes Geld steckt in ein paar wichtigen Anlagen.

Ich halte diese Investitionen für risikoarm und für geeignet, mir das Portfolio aufzubauen, das ich brauche.

Wichtige Punkte

Wenn ich das Rentenalter erreiche, werde ich voraussichtlich Millionär sein. Mein Anlageportfolio wird einen großen Teil dazu beitragen, denn ich habe im Laufe der Zeit eine großzügige Rendite auf meine Anlagen erzielt und erwarte, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird.

Mein Portfolio hat sich für mich gut entwickelt und ich bin zuversichtlich, dass es das auch weiterhin tun wird - auch wenn ich kein großes Interesse daran habe, Aktien auszuwählen, und nicht bereit bin, viel Zeit damit zu verbringen. Stattdessen habe ich den Großteil meines Geldes in ein paar einfache Anlagen investiert, bei denen ich mir zu fast 100 % sicher bin, dass sie die Rendite bringen, die ich brauche, um am Ende ein siebenstelliges Portfolio zu haben. Das sind die folgenden Investitionen.

Diese Investitionen werden mir helfen, ein dickes Portfolio für den Ruhestand aufzubauen

Die Investitionen, die mich zum Millionär im Ruhestand machen sollen, sind börsengehandelte Fonds (ETFs). Genauer gesagt habe ich den Großteil meines Anleihenportfolios in ETFs investiert, die Finanzindizes abbilden.

Dafür gibt es ein paar einfache Gründe.

ETFs, die Finanzindizes abbilden, sind eine Investition mit niedrigen Gebühren und geringem Risiko

Die ETFs, in die ich investiert habe, bilden den S&P 500 und andere Finanzindizes ab, die sich auf mittelgroße Unternehmen, kleine Unternehmen, Schwellenländer, Anleihen und Immobilien konzentrieren.

Die Fonds, die ich ausgewählt habe, sind sehr risikoarm, weil:

Sie haben eine solide Leistungsbilanz.

Sie geben mir einen sehr kleinen Anteil an Hunderten von verschiedenen Unternehmen, Real Estate Investment Trusts (REITs) oder anderen Vermögenswerten.

Und weil sie einfach nur Finanzindizes nachbilden, fallen sehr niedrige Gebühren an, weil kein Anlageexperte die Vermögenswerte, die die Fonds besitzen, individuell auswählen muss.

Ich habe zum Beispiel eine Menge Geld in einem ETF, der den S&P 500 abbildet, einen Aktienindex, der aus 500 großen US-Unternehmen besteht. Weil ich diesen ETF gekauft habe, habe ich darauf gewettet, dass die größten Unternehmen in den USA weiter wachsen und sich gut entwickeln werden. Diese Unternehmen sind allgemein bekannt und der S&P 500 hat eine jahrzehntelange Erfolgsbilanz mit durchschnittlichen jährlichen Renditen von rund 10 %.

Wenn ich in ETFs investiere, die Finanzindizes mit einer nachgewiesenen Erfolgsgeschichte abbilden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende viel Geld verliere, so gut wie null. Damit das passiert, müsste der Großteil der Vermögenswerte an Wert verlieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich die erwartete Rendite erziele, ist sehr hoch.

Ich möchte meinen Ruhestand nicht mit spekulativen Anlagen riskieren, also war dieser Ansatz für mich ein Selbstläufer.

Die Auswahl von ETFs ist wirklich einfach

Ich bin keine Person, die gerne Zeit damit verbringt, Gewinn- und Verlustrechnungen zu studieren oder ausführliche Quartalsberichte zu lesen. Deshalb möchte ich auch keine einzelnen Unternehmen suchen, deren Aktien ich kaufen möchte. Die gute Nachricht ist, dass die Auswahl von ETFs, die verschiedene Finanzindizes abbilden, extrem einfach ist.

Meine Brokerfirma und die meisten anderen haben Screener, mit denen du die ETFs finden kannst, in die du investieren möchtest. Du kannst sehen, in was der Fonds investiert, welche Gebühren er erhebt und wie er abschneidet. Das sind so ziemlich die einzigen Details, die du brauchst, um mit dem Investieren anzufangen, und so konnte ich mein Portfolio in weniger als 20 Minuten zusammenstellen. Und da die ETFs, die die Finanzindizes abbilden, nicht plötzlich große Veränderungen erfahren, muss ich mein Portfolio nicht genau im Auge behalten.

Meinen Ruhestand auf diese Anlagen zu setzen, ist eine Strategie, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auszahlt. Auch wenn ich den Markt wahrscheinlich nicht schlagen werde, weil ich so wenig in so viele verschiedene Anlagen investiert habe, ist es so gut wie sicher, dass ich mein Ziel, Millionär im Ruhestand zu werden, erreichen werde, wenn ich genug investiere. Und das ist gut genug für mich.

