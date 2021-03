Mit Hanteln und Loungewear - Briten passen Inflationsmessung an

London/Berlin (Reuters) - Handgel, Hanteln, Herren-Loungewear und Damen-Sweatshirts: Das britische Statistikamt reagiert auf die veränderten Kaufgewohnheiten in der Pandemie und nimmt eine Reihe neuer Produkte in seinen Warenkorb zur Ermittlung der Inflation auf.

"Das Bedürfnis nach Hygiene unterwegs hat dazu geführt, dass Handdesinfektionsmittel zu einem Grundprodukt für viele von uns geworden sind", begründete ONS-Expertin Sam Beckett am Montag diese Maßnahme. Da immer mehr Menschen von Zuhause aus arbeiten würden, sei auch die Nachfrage nach bequemer Kleidung gestiegen. "Das hat dazu geführt, dass Loungewear in den Warenkorb der Verbraucher aufgenommen wurde", fügte sie hinzu. Auch geben die Briten mehr Geld für Trainingsgeräte aus, da wegen der Pandemie die Fitnessstudios geschlossen werden musste. Auch das wurde entsprechend berücksichtigt.

Insgesamt umfasst der britische Warenkorb mehr als 700 Artikel. Neu darin zu finden sind intelligente Uhren, internetgesteuerte Glühbirnen und Hybridautos. Weiße Schokolade und Sandwiches, die gerne in den inzwischen meist geschlossenen Kantinen gekauft wurden, wurden dagegen aus dem Warenkorb entfernt.

In Deutschland passt das Statistische Bundesamt seinen Warenkorb regelmäßig an. In der Pandemie gefragte Produkte wie Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe oder auch Fitnessgeräte sind darin schon enthalten, können aber bei anhaltend starker Nachfrage höher gewichtet werden. Auch neue Waren wie etwa die Corona-Schnelltests werden bereits beobachtet. Sie können in den Warenkorb aufgenommen werden, sollten sie einen bedeutenden Teil an den Ausgaben der Verbraucher ausmachen.