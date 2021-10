Mit Kursverlusten in die neue Handelswoche

Die Sorge vor einer hohen Inflation belastet weiter die Kauflaune an der Börse. Der Dax ist mit Kursverlusten in die Handelswoche gestartet. Kräftige Verluste bei Adidas nach einer Abstufung durch die Bank of America.

