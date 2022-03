Mit Öl und Gas richtig vorsorgen

Werbung. Können Sie sich an die Ölkrisen der 70er Jahre erinnern? „Benzin ausverkauft“ war vielerorts auf den Schildern an den Tankstellen zu lesen, Tempolimit und Sonntagsfahrverbot schockierten die Verbraucher. Begehrte Güter im Wirtschaftskreislauf, und das sind Öl und Gas nun mal, wurden schon häufig für politische Drohgebärden eingesetzt. Die Folge ist meist ein signifikanter Preisanstieg, wie wir ihn auch derzeit sehen.

Gerade Deutschland ist beim Thema Energieversorgung stark vom Ausland abhängig, beim Gas war Russland zuletzt der größte Lieferant. Etwas mehr als die Hälfte der deutschen Erdgasimporte kamen 2020 aus Russland, zweitgrößter Lieferant ist Norwegen mit rund 30 Prozent, so die Daten von Statista. Am Weltmarkt für Gas und Öl spielte Russland bisher eine gewichtige Rolle: mit rund 17 Prozent der globalen Gasproduktion ist es das zweitgrößte Förderland, beim Öl ist der Anteil mit rund 12 Prozent geringer.

Egal, ob Sie die Ölkrisen 1973 und 1979/80 sowie deren Folgen selbst erlebt haben oder aus Schul- und Geschichtsbüchern kennen, beim Thema Energieversorgung sind die Bürger sensibel. Wirtschaftsminister Robert Habeck und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beruhigen, dass Deutschland auch ohne russisches Gas überleben kann. Doch der Preisanstieg belastet den Geldbeutel der Verbraucher, sie können sich nur schwer gegen höhere Preise wappnen. Hausbesitzer haben noch am ehesten die Möglichkeit - zum Beispiel mit einer Fotovoltaikanlage - die Energiekosten zu senken, die Mehrheit der Deutschen bekommt den Preisanstieg aber deutlich zu spüren.

Investoren, die jetzt einen Einstieg in Öl- und Gasaktien erwägen oder bereits Titel dieser Branche besitzen, können auch Investmentalternativen wie Express-Zertifikate Relax in Betracht ziehen. Der STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index bündelt 18 Firmen, darunter die deutsche Siemens Energy, die großen britischen Ölmultis Shell und BP oder nordeuropäische Firmen wie Equinor, Vestas Wind, Lundin Energy etc. Express-Zertifikate Relax profitieren von der Nervosität an den Märkten, was sich auch ein vergleichsweise hoher jährlicher Zins von 7,5 Prozent reflektiert.

7,50 Euro Zinsen pro Periode und vorzeitige Rückzahlung möglich – bei 35 Prozent finalem Puffer

Das DekaBank Express-Zertifikat Relax 05/2028 bezogen auf den STOXX® Europe 600 Oil & Gas (WKN DK045W) bietet bei sinkenden Tilgungsschwellen die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung zum Nennbetrag (100,00 Euro) zuzüglich des maßgeblichen Zinsbetrags in Höhe von 7,50 Euro je Periode. Vor dem Ende der Laufzeit wird das Zertifikat zurückgezahlt, wenn der Schlusskurs des STOXX® Europe 600 Oil & Gas Kursindex an einem der jährlichen Beobachtungstage auf oder über der Tilgungsschwelle notiert. Die Tilgungsschwelle liegt 2023 bei 100 Prozent und sinkt dann jährlich um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent im Jahr 2027. Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung, erfolgt bei Endfälligkeit im Mai 2028 die Rückzahlung zum Nennbetrag zuzüglich des maximalen Zinsbetrags von 45,00 Euro je Zertifikat, wenn der Indexschlusskurs am Bewertungstag, dem 22.05.2028, die Barriere (65,00 Prozent des Startwerts) mindestens behauptet.

Eine Unterschreitung der Barriere am Bewertungstag – auch hier ist der Schlusskurs des Index entscheidend - führt hingegen zu Verlusten. In einem solchen Negativszenario werden keine Zinsen gezahlt und an den Anleger statt des Nennbetrags ein reduzierter Betrag ausgezahlt. Die Höhe der Rückzahlung ergibt sich aus der Multiplikation von Nennbetrag und Indexschlusskurs am Bewertungstag, dividiert durch den Basispreis (100 Prozent des Startwerts). Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust drohen würden.

Die Zeichnung läuft vom 07.03.2022 bis 25.03.2022, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

Disclaimer: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-I-21“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK045W3_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

Der STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Die auf dem Index basierende Schuldverschreibung ist in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.

Eine ausgezeichnete Emittentin! DekaBank mit bestem Primärmarkt. Mehr Informationen: www.scopeexplorer.com/scope-awards/certificate

Hussam Masri zeichnet als Bereichsleiter Private Banking und Produktmanagement der Deka-Gruppe für die Produktentwicklung und das Produktmanagement der Wertpapier-Publikumsfonds, Vermögensverwaltungs- und Altersvorsorgeprodukte, Zertifikate sowie für das Private Banking verantwortlich.