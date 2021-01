Forschung zeigt, wie Oral-B iO ein erstes Bollwerk gegen Zahnfleischerkrankungen zu Hause bilden kann

In einer Zeit, in der gefühlt zahlreiche Dinge außerhalb unserer Kontrolle zu liegen scheinen, haben viele Menschen eine Bestandsaufnahme ihrer Gesundheit unternommen und suchen nach Möglichkeiten, einen sinnvollen, positiven Einfluss darauf zu nehmen – und zwar bequem von zu Hause aus.

The Oral-B iO Experience at the P&G LifeLab Everyday virtual platform at the 2021 Consumer Electronics Show (CES). (Photo: Business Wire)

In diesem Jahr wird Oral-B auf der Consumer Electronics Show (CES) 2021 sein Engagement für die kleinsten täglichen Gewohnheiten, wie z.B. die Verwendung einer elektrischen Zahnbürste, herausstellen, um den größtmöglichen positiven Einfluss auf die Gesundheit des ganzen Körpers, der ganzen Familie und des ganzen Planeten zu erzielen. Oral-B bewerkstelligt dies mit seinem ersten virtuellen Erlebnis überhaupt.

Das virtuelle Erlebnis findet im Rahmen der virtuellen Plattform LifeLab Everyday von P&G statt und zeigt, wie Oral-B iO, die innovativste Zahnbürste der Marke, die komplett neu konzipiert und gestaltet wurde, 100 % mehr Plaque entfernt als eine Handzahnbürste.

Der einzigartige, von Zahnärzten inspirierte runde Bürstenkopf umschließt mit seinen mikrovibrierenden Borsten jeden Zahn und erreicht so auch den Zahnfleischrand für ein tiefes, professionelles Reinigungsgefühl – jeden Tag.

Darüber hinaus bietet die Oral-B-iO-App Artificial Intelligence Tracking. Dank künstlicher Intelligenz, die sich auf Tausenden von aufgezeichneten Zahnputzsitzungen stützt, bietet die App individuelle Nachverfolgung und Coaching in Echtzeit. Oral-B iO verfügt über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, die den Verbraucher durch eine zweiminütige Zahnputzsitzung mit 3D-Zahnverfolgung führt und jedes Mal für ein professionelles Putzgefühl sorgt.

Kürzlich ging Oral-B eine Partnerschaft mit Scientific American ein, um die neue Forschungs- und Innovationsarbeit zu erkunden, die unser Verständnis der Verbindung zwischen Mundgesundheit und allgemeiner Gesundheit grundlegend verändert.

„Aus mehr als 700 Studien geht hervor, dass gute Mundpflege ein einfacher Schritt zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheit sein kann“, erläutert Jeremy A. Abbate, VP & Publisher bei Scientific American, „Zahnfleischerkrankungen sind ein Signal, mit dem der Mund uns vor potenziell ernsteren Problemen warnt. Daher ist es wichtig, auf diese frühen Warnsignale zu achten.“

Diese Warnsignale sind vielleicht nur Zahnfleischbluten oder gar Zahnverlust, sie können aber zu schwerwiegenderen Zuständen wie erhöhten Schwangerschaftskomplikationen, kognitivem Verlust und einem mehr als doppelt so hohen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes führen.

In klinischen Tests stellte Oral-B iO eine gründlichere Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch unter Beweis. Die Anwender können so einfach und effektiv viel für einen Erhalt ihrer Mundgesundheit tun. Oral-B iO-Anwender erlebten:

100 Prozent gesünderes Zahnfleisch in nur einer Woche, im Vergleich zu Handzahnbürsten;

eine um das Sechsfache höhere Plaque-Entfernung entlang des Zahnfleischrandes, im Vergleich zu Handzahnbürsten;

83 Prozent der Gingivitis-Patienten erzielten innerhalb von acht Wochen ein gesundes Zahnfleisch.

Lisa Ernst, Senior Vice President, Research & Development, Oral Care, kommentierte: „Eine elektrische Zahnbürste von Oral-B ist ein wirkungsvoller erster Schritt, um proaktiv gegen die Risiken von Zahnfleischerkrankungen vorzugehen. Wir geben Verbrauchern die Möglichkeit, die Gesundheit ihrer Familie zu Hause selbst in die Hand zu nehmen, und zwar mit Oral-B iO, das durch die Vorbeugung und Reduzierung von Zahnfleischentzündungen die Gesundheit des Zahnfleisches fördert.“

Darüber hinaus wird P&G LifeLab Everyday die neuesten Nachhaltigkeitsverpflichtungen von P&G Oral Care vorstellen, das gesunde Mundpflegegewohnheiten fördert, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern und gleichzeitig die Auswirkungen auf unseren Planeten zu reduzieren. Gesunde Gewohnheiten für die Umwelt bedeuten eine Welt, in der jeder unseren Planeten und seine natürlichen Ressourcen respektiert. Dazu zählen insbesondere:

das Abdrehen des Wasserhahns beim Zähneputzen;

das Recycling von Verpackungen und Produkten;

dass der Stecker des Zahnbürsten-Ladegeräts gezogen wird, wenn es nicht benötigt wird.

Für weitere Informationen über Oral-B iO besuchen Sie bitte oralb.com.

Über Oral-B

Oral-B® ist der weltweit führende Anbieter im Markt für Zahnbürsten, welcher einen Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar jährlich generiert. Die zur Procter & Gamble Company gehörende Marke umfasst manuelle und elektrische Zahnbürsten für Kinder und Erwachsene, Mundspülungen und Interdentalprodukte wie Zahnseide.

Über Procter & Gamble

P&G versorgt Verbraucher rund um den Globus mit einem der stärksten Portfolios an bewährten, hochwertigen und führenden Marken, darunter Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® und Whisper®. Die P&G-Community umfasst Standorte in nahezu 70 Ländern weltweit. Bitte besuchen Sie http://www.pg.com, um neueste Meldungen und Informationen über P&G und seine Marken zu erhalten. Um weitere Informationen über P&G zu erhalten, besuchen Sie uns unter www.pg.com/news.

Über Procter & Gamble’s LifeLab Everyday:

Das LifeLab Everyday von P&G ist eine neue virtuelle Plattform, die zeigt, wie Innovationen bei Procter & Gamble zu völlig neuen Verbrauchererfahrungen führen und Fortschritte auf dem Weg zu einer besseren Zukunft für unsere Gesellschaft und unseren Planeten erzielt werden. Dabei werden robuste, verbraucherbasierte Erkenntnisse mit bahnbrechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen kombiniert, die davon inspiriert sind, wie Menschen leben, arbeiten und ihre Freizeit gestalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210111006102/de/

