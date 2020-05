Mit Solidvest und Kenkou stressfrei Vermögen aufbauen

Dauerstress ist ungesund. Und doch lassen wir uns im Alltag häufig aus der Ruhe bringen. Unter starkem Stress Entscheidungen zu fällen kann sogar fatal sein - insbesondere, wenn es um die Geldanlage geht. Auch die aktuelle Corona-Krise entpuppt sich als Stresstest für Anleger. Doch was lässt sich dagegen unternehmen?

Wenn Emotion auf Verstand trifft

In den Wirtschaftswissenschaften spricht man oft vom sogenannten Homo oeconomicus - zum Beispiel wenn es um die Geldanlage geht. Dieses Modell beschreibt den Idealtypen eines rein rational handelnden Menschen, der auf die eigene Nutzen- und Gewinnmaximierung fokussiert ist. Die Realität sieht jedoch meist anders aus. Menschliche Eigenschaften wie Ungeduld oder Selbstüberschätzung spielen an den Finanzmärkten also eine entscheidende Rolle.

Vor allem in schwierigen Marktphasen, wie aktuell aufgrund der Corona-Pandemie, ist es wichtig, ruhig Blut zu bewahren. Gerade beunruhigte Anleger und Börsen-Neulinge sollten daher eher die Erfahrung ausgewiesener Experten nutzen.

Don’t panic! Stressfrei Vermögen aufbauen

„Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung“, lautet ein bekanntes Sprichwort. Für Anleger gilt also, das eigene Handeln stets zu hinterfragen. Wer unsicher ist und bei der Geldanlage Unterstützung sucht, findet diese zum Beispiel bei Solidvest.

Ansonsten kann jeder, der vorsorglich auch am eigenen Stressmanagement arbeiten möchte, auf die Tipps des Kenkou Stress Guides zurückgreifen. Kenkou bietet im eigenen App-Angebot Hilfestellungen, den Stress im Alltag zu reduzieren und auch in Krisenzeiten einen kühlen Kopf zu behalten. Denn in der Ruhe liegt nicht nur die Kraft, sondern auch der Anlageerfolg.

