Mit TIPS könntest du reich werden: Diesen Tipp gebe ich dir!

Willst du reich mit TIPS werden? Falls ja, klingt das nach einer spannenden Option. Aber vielleicht sollten wir zunächst einmal die Doppeldeutigkeit dieses Begriffes klären. Hinter dem Namen TIPS versteckt sich ein möglicherweise neues Akronym, das spannende Wachstumschancen bündelt. Ein Tipp: Das könnte wirklich lukrativ sein.

Aber lass uns aufhören, über die Semantik hinter TIPS und Tipps zu referieren beziehungsweise uns in Wortwitzen verlieren. Hier ist der Aktienkorb, der TIPS letztlich ausmacht. Sowie ein Überblick über die Chancen, die sie dir ermöglichen.

TIPS: Viele starke Megatrends

Vielleicht ist der Begriff FAANG geläufig. Ja? Super. Denn TIPS ist in etwa ähnlich. Jeder dieser vier Buchstaben steht nämlich für eine weitere trendstarke Aktie, die mindestens einen Megatrend in sich trägt.

So steht das „T“ für Teladoc Health, ein wirklich spannendes Unternehmen, das sich in der Telemedizin engagiert und durch den Zukauf von Livongo Health zukünftig auch Daten stärker in den Fokus rückt. Langfristig könnte Teladoc Health möglicherweise ein führender digitaler Gesundheitskonzern werden. Definitiv ein spannender Anfang für TIPS.

Das „I“ steht für Intuitive Surgical und könnte zwei Megatrends kombinieren. Zum einen, dass sich der Gesundheitsbereich zukünftig digitalisiert. Zum anderen aber auch die Robotik. Intuitive Surgical setzt schließlich auf robotergestützte Lösungen, die Ärzten Operationen erleichtern sollen. Ein spannendes, wachsendes Geschäftsmodell.

Kommen wir zu dem „P“. Zu Pinterest gehört jedenfalls dieser Buchstabe in TIPS. Es handelt sich um ein soziales Netzwork mit Potenzial. Die Monetarisierung der Nutzer ist mit einem durchschnittlichen Umsatz von 1,03 US-Dollar im letzten Quartal eher unterdurchschnittlich. Der Nutzerkreis von ca. 443 Mio. aktiven Accounts bietet außerdem noch Wachstumsmöglichkeiten und die generelle Ausrichtung auf Kreativität eine Menge Raum, um das Netzwerk zu monetarisieren.

Die Aktie von Square bildet den krönenden Abschluss in TIPS und setzt auf einen digitalen Zahlungsdienstleister, der mit der Cash App außerdem auch in das Privatkundensegment eindringt. Definitiv ein spannender Korb trendstarker Aktien.

Warum solltest du auf solche Aktien setzen …?

Die Kernfrage lautet jetzt vermutlich: Warum solltest du auf solche Aktien setzen? Die einfachste Antwort: Weil viele Megatrends eine Menge Potenzial besitzen und diese Unternehmen attraktiv positioniert sein könnten, um von dem künftigen Wachstum zu profitieren. Das kann über viele Jahre oder Jahrzehnte hinweg zu bahnbrechenden Renditen führen.

Wer als Investor TIPS in vollem Umfang kauft, der diversifiziert seine Chancen außerdem. Selbst wenn eine Investitionsthese nicht in Gänze aufgehen sollte, so existieren noch drei weitere Möglichkeiten, die kompensatorisch wirken könnten. Das ist das Kalkül hinter einem solchen Basket. Beziehungsweise einem solchen Akronym. Das Beispiel FAANG hat bewiesen, wie lukrativ das langfristig sein kann.

TIPS: Ein heißer Tipp!

TIPS ist für mich daher ein spannender, brandheißer Tipp, wenn es um regelbrechende Renditen und marktschlagende Investitionen geht. Möglicherweise auch für dich, ein wenig darüber nachzudenken wird dich lediglich ein bisschen Hirnschmalz kosten.

Vincent besitzt Aktien von Pinterest, Square und Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Intuitive Surgical, Pinterest, Square und Teladoc Health.

