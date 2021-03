Mit wenig Zeit stressfrei investieren: So geht’s!

Möchtest du mit wenig Zeit und möglichst stressfrei investieren? Dann lass uns eines für den Moment festhalten: Genau das ist durchaus möglich. Vor allem langfristig orientiert und mit einem ziemlich diversifizierten Mix.

Tatsächlich sehe ich sogar drei Möglichkeiten, wie du jetzt mit wenig Zeit stressfrei investieren kannst. Genau darum soll es im Folgenden ein bisschen näher gehen.

Mit wenig Zeit stressfrei investieren: ETFs

Eine erste Möglichkeit, die auch dir vermutlich direkt bei diesem Thema in den Sinn kommt, sind kostengünstige Indexfonds oder ETFs. Mithilfe dieser passiven Fonds können Investoren auf einen breiten Markt setzen und von der langfristigen Entwicklung eines solchen profitieren. Das ist in der Regel mit wenig Zeit und stressfrei möglich.

Es benötigt eigentlich lediglich die Auswahl eines Indexfonds beziehungsweise des dazugehörigen Anbieters. Gängige ETFs in der Indexfonds-Variante sind dabei regelmäßig mit Gebühren verbunden, die lediglich den Bruchteil eines Prozents kosten. Bei etablierten Anbietern sind sogar Indexfonds mit unter 0,1 % auf ausgewählte Indizes möglich.

Zudem können Investoren bei ETFs auf Sparpläne setzen, was ein regelmäßiges und konsequentes Investieren ermöglicht. Sowie das Profitieren vom Durchschnittskosteneffekt. ETFs sind daher quasi prädestiniert, um mit wenig Zeit stressfrei zu investieren.

REITs: Fokus auf die Dividenden!

Wer hingegen mit wenig Zeit stressfrei investieren möchte und dabei ein passives Einkommen in den Vordergrund rücken will, der kann auf REITs setzen. Hierbei handelt es sich um sogenannte Real Estate Investment Trusts, die ein Mix aus Immobiliengesellschaft und Fonds abbilden. Sowie aufgrund steuerlicher Privilegien zu einem hohen Anteil an Dividendenausschüttungen vom Gewinn verpflichtet sind.

Grundsätzlich erfordert die Auswahl von REITs mehr Zeit und Aufwand. Es gilt hier das Geschäftsmodell und die finanzielle Stabilität zu analysieren. Trotzdem können REITs einen diversifizierten Zugang zu vielen verschiedenen Immobilien ermöglichen. Das wiederum kann ein solides, passives Einkommen bedeuten. Teilweise sogar mit monatlichen Dividenden.

Wer mit wenig Aufwand und stressfrei investieren will, der kann außerdem auf Aktiensparpläne setzen, die bei ausgewählten REITs möglich sind. Das kann ein ebenfalls konservativer, vergleichsweise aufwandsarmer Mix sein.

Kaufe, was du kennst und schätzt

Zu guter Letzt kann es außerdem mit wenig Zeit und stressfrei möglich sein, zu kaufen, was man kennt. Bei der Analyse der jeweiligen Aktien erfordert das zwar noch einmal mehr Aufwand. Aber immerhin: Das Geschäftsmodell musst du nicht mehr sonderlich großartig analysieren. Als Kunde dürftest du das kennen.

Viele Investoren folgen diesem Stil und setzen dabei als Investoren auf Marken und Produkte des Alltags. Das kann langfristig solide Renditen generieren, die einen Vermögensaufbau ermöglichen können.

Auch das ist daher ein Weg, um mit wenig Zeit stressfrei zu investieren. Wobei der Weg, wie gesagt, trotzdem etwas mehr Analyse des Geschäftsmodells und der Aktien erfordert.

Mit wenig Zeit stressfrei investieren: Deine Wahl!

Wie wir daher unterm Strich sehen können, existieren verschiedene Möglichkeiten, wie man selbst mit wenig Zeit stressfrei investieren kann. Letztlich hast du die Wahl, welche Optionen du für attraktiv hältst. Und welche du vielleicht trotzdem lieber meidest.

