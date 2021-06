Mitsubishi Engineering-Plastics hat mit „Iupital (TM) MA Series“ ein Polyacetalharz für medizintechnische Anwendungen entwickelt

Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation (MEP), ein Weltmarktführer im Bereich hochleistungsfähiger Polyacetalkunststoffe, hat mit der Iupital MA Series ein neues Polyacetalharz (POM) entwickelt, das medizintechnischen Ansprüchen gerecht wird.

Die MA-Serie steht in einer Reihe von Qualitätsklassen (Standard, High-Flow, High-Rigidity und Low-Friction) zur Verfügung und ermöglicht größere Flexibilität im Design von Medizinprodukten, die zunehmend kleiner und leichter werden.

Insbesondere die Low-Friction-Qualitätsklasse MAL20 verbessert die Gleitfähigkeit mit POM enorm. In der Vergangenheit kam es bei der Verbindung von POM-Teilen zu Quietschgeräuschen und Reibung, sodass beim Design unterschiedliche Materialien kombiniert werden mussten, um diese Probleme zu vermeiden. Mit MAL20 werden Reibung und Abnutzung auch in Verbindung mit einem gewöhnlichen POM unterbunden, wodurch ruhige, gleichmäßige Bewegungen erreicht werden, welche den Komfort beim Einsatz in Medizinprodukten stark verbessern.

Darüber hinaus wird mit der MA-Serie ein Masterbatch zum Einfärben mit verschiedenen Farbmischungen angeboten. Wir unterstützen die Formteilgestaltung nicht nur im Hinblick auf physikalische Eigenschaften, sondern auch im Hinblick auf visuelle Aspekte.

MEP-Vorstand Katsushige Hayashi sagte: „Diese neuen Materialien, die eine Reihe hervorragender Eigenschaften aufweisen, werden den Spielraum bei der Gestaltung von Medizinprodukten und medizinischen Instrumenten erweitern und zur Verbesserung ihrer Funktionalität beitragen. Insbesondere die Gleitqualitäten von MAL20 unterbinden die Unannehmlichkeiten, die durch die Geräusche und die Reibung beim Kontakt zwischen POM-Teilen verursacht werden, und sorgen für einen angenehmen und benutzerfreundlichen Einsatz.“

Die Iupital MA Series entspricht den qualitätsbezogenen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an medizintechnische Materialien und eignet sich für Anwendungen wie Inhalatoren bei COPD und Asthma, Injektionsgeräte wie Insulin-Pens sowie Formteile für andere Medizinprodukte.

Übersicht über die Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation

Hauptsitz: Minato-ku, Tokio Zweigstellen: Osaka Branch (Osaka, Präfektur Osaka), Nagoya Branch (Nagoya, Präfektur Aichi) Technikzentrum: Technical Center (Hiratsuka, Präfektur Kanagawa) Präsident: Takashi Komaya Kapital: 3 Milliarden Yen (je 50 % investiert durch die Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., und die Mitsubishi Chemical Corporation)

Grundlegende Angaben zur Iupital™ MA Series

Eigenschaften

Wir bieten eine Reihe von Qualitätsklassen über die Standardqualität hinaus an, darunter High-Flow, High-Rigidity und Low-Friction

Masterbatch zum Einfärben erhältlich

Weltweiter Vertrieb und technischer Support

Qualitätsklassen

MAS20 (Standard): Hierbei handelt es sich um die Qualitätsklasse mit den gebräuchlichsten physikalischen Eigenschaften und Fließfähigkeiten

MAS30 (High-Flow): Diese Qualitätsklasse verfügt über bessere Fließfähigkeiten. Geeignet für Qualitätsguss

MAH25 (High-Rigidity): Diese Qualitätsklasse verfügt über bessere Festigkeit und Belastbarkeit. Geeignet für die Fertigung von dünneren Wänden mit erhöhter Belastbarkeit

MAL20 (Low-Friction): Diese Qualitätsklasse verfügt über hervorragende Gleiteigenschaften. Sie trägt zu geräuscharmen Designs mit geringem Gleitwiderstand bei

Unterstützte Standards usw.

ISO10993-5, 10

USP [87]

USP [88] Class IV

FDA Drug Master File

Daten zu physikalischen Eigenschaften usw. können Sie von unserer Website herunterladen, oder sonst wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsmitarbeiter in der am nächsten gelegenen Hauptniederlassung, Zweigstelle oder Tochtergesellschaft.

Tabelle mit grundlegenden physikalischen Eigenschaften

https://www.m-ep.co.jp/ja/eve/18-2.html (Japanisch) https://www.m-ep.co.jp/en/eve/18-2.html (Englisch) https://www.m-ep.co.jp/ch/eve/18-2.html (Chinesisch)

Vertriebsstellen

https://www.m-ep.co.jp/company/kaigai.html (Japanisch) https://www.m-ep.co.jp/en/company/kaigai.html (Englisch) https://www.m-ep.co.jp/ch/company/kaigai.html (Chinesisch)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210531005012/de/

Kontaktstelle für sachbezogene Anfragen:

Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation-

Beauftragter: Shinya Hata

Vertriebsabteilung, Zentraler Geschäftsbereich III (Tel. +81-3-6274-9190)

URL: https://www.m-ep.co.jp/en