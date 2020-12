Mixen, aber richtig

An den Börsen geht ein wechselhaftes, in Teilen turbulentes Jahr halbwegs versöhnlich zu Ende. Die Weihnachtswoche spiegelt dabei die Entwicklungen des Jahres noch einmal im Zeitraffer: Auf einen heftigen Einbruch um bis zu 4% am Montag (21.12.) lässt der DAX am Dienstag sofort eine respektable Erholung um einen guten Prozentpunkt folgen.

Viele Indizes notieren schon wieder nahe oder sogar auf Rekordhoch. Zwar sind wir unter dem Strich mit der Bilanz unseres Depots nicht zufrieden. Aber im Juni/Juli und Oktober/November haben wir jeweils kleinere Rückschläge genutzt, günstig zugekauft und damit zum Ende des Jahres bei der Performance deutlich aufgeholt.

Was bringt uns 2021? Etliche Zutaten des alten Börsenjahres bleiben. Auch wenn die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna Hoffnung machen, so hat das Coronavirus mit einer wuchtigen zweiten Welle und den jetzt auftretenden Mutationen gezeigt, dass es nicht kampflos das Feld räumen wird. Die immer noch erwartete, umfassende wirtschaftliche Erholung wird erst später im Jahr an Kraft gewinnen. Notenbanken und Staaten werden aber weiter mit großen Hilfsprogrammen parat stehen, was die Zinsen niedrig hält und Aktien alternativlos macht.

Das PLATOW-Depot ist mit einer Mischung aus Corona-Profiteuren und zyklischen Hoffnungsträgern gut aufgestellt für das neue Börsenjahr. Bei acht unserer aktuell elf Titel liegen wir bereits zweistellig im Plus. Die Basis für ein noch besseres Jahr 2021 ist also gelegt. Ein paar spannende Ergänzungen haben wir bereits im Sinn. Sie werden in den kommenden Wochen erkennen, dass wir den Fokus noch stärker auf Nebenwerte legen wollen. Bevor es aber wieder losgeht, wünschen wir Ihnen zunächst ein paar entspannte Weihnachtsfeiertage. Bleiben Sie wohlauf und lassen Sie sich von unserem Optimismus anstecken.

