MKS Instruments meldet Dividende

Der amerikanische Industriekonzern MKS Instruments Inc. (ISIN: US55306N1046, NYSE: MKSI) zahlt am 5. März 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre (Record date ist der 22. Februar 2021), wie am Dienstag berichtet wurde.

Das Unternehmen schüttet damit auf das gesamte Jahr gerechnet unverändert 0,80 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 147,92 US-Dollar (Stand: 9. Februar 2021) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 0,54 Prozent. Im Mai 2018 wurde die Dividende um 11 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben. MKS Instruments ist ein weltweiter Hersteller von Komponenten und Systemen für die Vakuumprozesstechnik. Es werden bspw. Komponenten zur Massenflussregelung, Druckmessung und Druckregelung sowie modulare Einheiten für die Gasversorgung hergestellt. Das Unternehmen aus Andover in Massachusetts ist 1961 gegründet worden. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2020 erzielte MKS Instruments einen Umsatz von 660,2 Mio. US-Dollar nach 499,7 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 27. Januar berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 115,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 42,7 Mio. US-Dollar). Die Aktie ist an der Wall Street gelistet und weist dort seit Jahresbeginn 2021 ein Minus von 1,68 Prozent auf. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 8,23 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. Februar 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de