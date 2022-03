MLP erhöht die Dividende

Der Finanzdienstleister MLP (ISIN: DE0006569908) schlägt für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Steigerung der Dividende auf 30 Cent (Vorjahr: 23 Cent) vor. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 7,36 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,08 Prozent. Die Ausschüttungsquote beträgt 52 Prozent des Konzernergebnisses. Die Hauptversammlung findet am 2. Juni 2022 statt.

Die Gesamterlöse legten 2021 um 22 Prozent auf 934,5 Mio. Euro zu, wie am Donnerstag berichtet wurde. Das EBIT kletterte auf 96,8 Mio. Euro (2020: 59,4 Mio. Euro) und das Konzernergebnis legte von 43,2 Mio. Euro auf 62,8 Mio. Euro zu. Für das Jahr 2022 rechnet MLP mit einem EBIT in einem Korridor zwischen 75 Mio. Euro am unteren und 85 Mio. Euro am oberen Ende.

MLP wurde im Jahr 1971 gegründet und ist in den Bereichen Geldanlage-, Vermögensverwaltung und Risikomanagement tätig. MLP ist auf die Berufsgruppe Mediziner, Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure und Juristen fokussiert. Bei MLP sind rund 2.083 Kundenberater tätig. Zum 31. Dezember 2021 hat MLP 562.300 Familien- (30. September 2021: 559.500) sowie 24.800 Firmen- und institutionelle Kunden (30. September 2021: 24.600) betreut.

