MMIT/Evaluate übernehmen Panalgo für schnellere und vertrauenswürdigere Pharma-Analysen und Entscheidungsfindungen

Durch die Transaktion wird eine disruptive, marktführende Analyseplattform geschaffen, die auf Abruf Erkenntnisse zu Dutzenden von normalisierten, praxisorientierten Evidenz- und Marktzugangsdatensätzen bereitstellt, um die Entscheidungsfindung von der Pipeline bis zur Verschreibung zu unterstützen

Managed Markets Insight & Technology (MMIT) und Evaluate (ein Portfoliounternehmen von Welsh, Carson, Anderson & Stowe und Hg), die sich im vergangenen Monat zu einem globalen kommerziellen Informationsanbieter für die Pharmabranche mit einem kombinierten Umsatz von 1,6 Milliarden US-Dollar zusammengeschlossen haben, geben die Übernahme von Panalgo bekannt, einem führenden Anbieter von Datenanalysen für das Gesundheitswesen, das zahlreiche der weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen, Hersteller von Medizinprodukten und Auftragsforschungsinstitute bedient.

„MMIT/Evaluate und Panalgo verfolgen die gemeinsame Vision, in kürzerer Zeit Erkenntnisse zu generieren, damit Patienten rechtzeitig lebensrettende Therapien erhalten“, so Mike Gallup, CEO, MMIT. „Die Übernahme von Panalgo passt perfekt in unsere Strategie, ein führendes, technologie- und serviceorientiertes Gesundheitsunternehmen für die Pharma- und Biotechnologiebranche und darüber hinaus aufzubauen.“

Mit dieser Übernahme wollen MMIT/Evaluate den Markteinführungsprozess von Medikamenten grundlegend verändern. Durch die Integration der Flaggschiff-Softwarelösung von Panalgo, Instant Health Data (IHD), wird MMIT/Evaluate seinen Kunden eine End-to-End-Kommerzialisierungsplattform anbieten, die kritische datengestützte Erkenntnisse in Sekundenschnelle bereitstellt und Führungskräften der Biowissenschaftsbranche hilft, bessere Entscheidungen noch schneller zu treffen.

„Die Möglichkeit, Erkenntnisse in sehr kurzer Zeit zu generieren, Entscheidungen über Wirksamkeit und Sicherheit neuer Behandlungsoptionen zu treffen und Barrieren beim Zugang zur medizinischen Versorgung abzubauen, erfüllt einen dringenden Marktbedarf“, so Joseph Menzin, Ph.D., CEO bei Panalgo. „Mit der branchenführenden Panalgo-Plattform, des breiten MMIT-Kundenstamms von mehr als 1.300 Biopharmaunternehmen und Kostenträgern und dem Goldstandard bei Formulardaten sind wir bestens aufgestellt, um unsere Kunden in jeder Phase unterstützen zu können.“

Mit Wirkung zum 1. November 2021 wird Jordan Menzin, CTO, die Position des CEO bei Panalgo übernehmen, und Joseph Menzin wird als Executive Chairman Verantwortung tragen. Panalgo wird weiterhin unter seiner Marke firmieren, um seine innovative IHD-Softwarelösung und seine hochwertigen Supportleistungen anzubieten.

„Ich freue mich darauf, diese neue Wachstumsphase von Panalgo zu leiten“, kommentiert Jordan Menzin. „Gemeinsam werden wir unseren Kunden helfen, Probleme zu überwinden, indem sie auf schnellere und effizientere Erkenntnisse zugreifen können – und dadurch Patienten den Zugang zu dringend benötigten Medikamente ermöglichen.“

Über MMIT

Seit fast zwei Jahrzehnten konzentriert MMIT seine Anstrengungen auf das „Was und Warum“ des Marktzugangs und ist ein vertrauenswürdiger Go-to-Market-Partner für mehr als 1.300 Biopharmaunternehmen und Kostenträger. Unserer Überzeugung nach dürfen Behandlungen von Patienten, die lebensrettende Therapien benötigen, nicht aufgrund eines komplizierten Zugangs zu Medikamenten verzögert werden. Als führender Anbieter von Marktzugangsdaten, Analysen und Erkenntnissen schaffen unsere Expertenteams aus Ärzten, Datenspezialisten und Marktforschern Klarheit und Vertrauen, damit unsere Kunden fundiertere Entscheidungen treffen können.

Zu den Geschäftsbereichen von MMIT gehören AIS Health, Herausgeber des Directory of Health Plans und führender Fachpublikationen für das Gesundheitswesen; Zitter Health Insights, Anbieter von Marktzugangserkenntnissen und -lösungen für Spezialmedikamente; RJ Health, Marktführer bei Preis- und Kodierungslösungen für Infusionsmedikamente, die von der Krankenkasse übernommen werden, und The Dedham Group, der führende Anbieter von Beratungsdienstleistungen zur Unterstützung des Marktzugangs für onkologische Behandlungsoptionen und Spezialtherapeutika in den USA.

Weitere Informationen zu Evaluate sind erhältlich auf mmitnetwork.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Evaluate

Seit 1996 stellt Evaluate für die Biowissenschaftsbranche Daten, Erkenntnissen und Informationen bereit, die eine sichere Entscheidungsfindung bei hohen Investitionen in Therapien und Märkte ermöglichen. Wir ermöglichen unseren Kunden, unsere proprietären, branchenspezifischen Daten in ihre Workflows, Tools und Prozesse einzubetten, um effektiver und effizienter arbeiten zu können. Weitere Informationen zu Evaluate sind verfügbar auf www.evaluate.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Panalgo

Panalgo ist Anbieter einer Softwarelösung zur Rationalisierung von Datenanalysen im Gesundheitswesen, bei der keine komplexe Programmierung notwendig ist. Instant Health Data (IHD) ermöglicht Teams, in kürzerer Zeit vertrauenswürdige Ergebnisse zu generieren und weiterzugeben, sodass fundiertere Entscheidungen getroffen werden können. Nähere Informationen erhalten Sie auf panalgo.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn. Um eine Demo unserer Softwarelösung IHD anzufordern, wenden Sie sich bitte an demo@panalgo.com.

PJ Solomon fungierte als exklusiver Finanzberater und Foley & Lardner als Rechtsberater von Panalgo. Silversmith Capital Partners und Transformation Capital waren Hauptinvestoren von Panalgo und werden auch künftig Investoren des kombinierten Unternehmens sein.

Über Welsh, Carson, Anderson & Stowe

Die führende US-amerikanische Private-Equity-Firma WCAS hat sich auf zwei Branchen spezialisiert: Technologie sowie Gesundheitswesen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1979 verfolgt sie die Strategie, in Zusammenarbeit mit herausragenden Managementteams durch eine Kombination aus operativen Verbesserungen, Wachstumsinitiativen und strategischen Übernahmen Mehrwert für ihre Investoren zu schaffen. WCAS verwaltet ein gebundenes Kapital von mehr als 27 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen unter wcas.com.

Über Hg

Hg ist ein führender Investor im Bereich Software und Dienstleistungen, der insbesondere Unternehmen unterstützt, die die Geschäftswelt grundlegend verändern. Umfangreiche technologische Fachkenntnisse, ergänzt durch eine vertikale Anwendungsspezialisierung und betriebliche Unterstützung, bilden ein überzeugendes Angebot an Managementteams, die ihr Unternehmen skalieren wollen. Hg verwaltet ein Gesamtvermögen von über 37 Milliarden US-Dollar und beschäftigt ein Investitionsteam von mehr als 140 Experten sowie ein Portfolioteam von mehr als 35 Mitarbeitern, die unsere Unternehmen beim Erreichen ihrer Wachstumsambitionen unterstützen. Von seinen Büros in London, München und New York aus betreut Hg ein Portfolio von 35 Software- und Technologieunternehmen mit einem Gesamtwert von rund 70 Milliarden US-Dollar und weltweit über 55.000 Mitarbeitern, die ein jährliches Wachstum von rund 20 % erzielen. Nähere Informationen sind verfügbar unter hgcapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210929005380/de/

Medienkontakt:

Melody Udell

Director, Content Marketing

MMIT

312-618-5968 / mudell@mmitnetwork.com

Patty Kellicker

VP, Marketing

Panalgo

781-290-0808 / pkellicker@panalgo.com

Katleen Richardson

SVP Marketing, Evaluate

katleen.richardson@evaluate.com