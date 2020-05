Mnuchin - schweren Folgen für US-Wirtschaft durch Verzögerungen bei Wiedereröffnung

Washington (Reuters) - US-Finanzminister Steven Mnuchin hat bei einer Verzögerung der Wiedereröffnung der Wirtschaft vor dem Risiko schwerer ökonomischer Schäden gewarnt.

"Wir werden die Wirtschaft langsam öffnen", sagte Mnuchin in einem Interview mit dem Sender Fox News. "Aber es besteht auch die Gefahr, dass wenn wir zu lange warten, die US-Wirtschaft zerstören." Er erwarte, dass das zweite Quartal "ziemlich schlecht" sein werde, aber wenn die Wirtschaft unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wieder anlaufe, dann würden die folgenden Quartale besser ausfallen. "Nächstes Jahr werden wir wieder eine großartige Wirtschaft haben", betonte Mnuchin.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus hatten zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ein weiteres Hilfspaket von mehr als drei Billionen Dollar vorgeschlagen. Mnuchin kritisierte den Vorschlag, er sei "sehr parteiisch". Er könne nicht sehen, dass es im gegenwärtigen Rahmen erfolgsversprechend sei. Das vorgeschlagene Rettungspaket umfasst fast eine Billion Dollar an Hilfe für staatliche und lokale Regierungen. Es könnte noch in dieser Woche zur Abstimmung vorliegen. Mnuchin sagte, die Regierung sei zwar für Mehrausgaben offen aber "wir haben es nicht eilig, dies in dieser oder nächster Woche zu tun. Wir werden uns Zeit nehmen." Präsident Donald Trump hatte zuvor das von den Demokraten im Repräsentantenhaus vorgeschlagene Hilfspaket bereits für tot erklärt ("dead on arrival").