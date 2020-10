Mnuchin - Trump hat "sehr leichte" Covid-Symptome

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat nach Aussage von US-Finanzminister Steven Mnuchin "sehr leichte" Covid-19-Symptome.

Er werde den Präsidenten im Laufe des Tages über die Verhandlungen mit dem Kongress über ein neues Corona-Hilfspaket unterrichten, sagte Mnuchin am Freitag bei einem Industrie-Gipfel. Zuvor hatten die Nachrichtenagentur AP und die Zeitung "New York Times" unter Berufung auf Insider von leichten Symptomen berichtet. Trump hatte in der Nacht einen positiven Test auf Twitter bekanntgeben.