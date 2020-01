Mobidiag sichert sich zusätzliche Mittel von Business Finland für schnelle Sepsis-Diagnosetests

Wie Mobidiag Ltd., ein Molekulardiagnostikunternehmen mit komplementären Plattformen, die sich mit Antibiotikaresistenz und anderen Bereichen bisher unzureichend erfüllter diagnostischer Anforderungen befassen, heute bekannt gab, hat das Unternehmen zusätzliche Mittel in Höhe von 1,5 Mio. EUR (~1,65 Mio. USD) von Business Finland (ehemals „Tekes“) erhalten, um die Entwicklung eines schnellen Diagnosetests für Sepsis auf Basis der Novodiag-Plattform von Mobidiag fortzusetzen. Die großen Fortschritte bei der Assay-Entwicklung und das Erreichen wichtiger Meilensteine seit der ersten Förderung im Mai 2018 sicherten Mobidiag diese zusätzliche Finanzierung. Aufgrund der neuen Förderung steigt das gesamte Finanzierungsvolumen auf 3 Mio. EUR (~3,3 Mio. USD).

Mobidiag nutzt die Leistungsfähigkeit seiner Novodiag-Plattform für die Entwicklung eines schnellen, einfachen und zuverlässigen syndromatischen Assays zur Erkennung von Sepsis anhand einer Blutprobe des Patienten innerhalb von zwei Stunden. Mobidiag blickt auf umfassende Erfahrung in der Entwicklung von Diagnosetests für Sepsis zurück. So war beispielsweise sein früheres Prove-it-Produkt in der Lage, gleichzeitig 80 Ziele in Blutkulturen zu erkennen.

Sepsis, ein potenziell lebensbedrohlicher Zustand, wird durch die Reaktion des Körpers auf eine Infektion verursacht, die üblicherweise mit Antibiotika und großen Mengen intravenös verabreichter Flüssigkeit behandelt wird. Die frühzeitige Erkennung einer Sepsis ist entscheidend für die Verbesserung der Überlebenschancen von Patienten. Sepsis stellt ein schwerwiegendes, weltweites Gesundheitsproblem dar, an dem über 30 Millionen Menschen jedes Jahr erkranken und das für bis zu 6 Millionen Todesfälle jährlich verantwortlich ist.

Tuomas Tenkanen, CEO von Mobidiag, erklärte: „Zurzeit sind keine relevanten Tests verfügbar, um Sepsis anhand der Blutproben von Patienten schnell zu diagnostizieren. Aus diesem Grund und angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich Sepsis im Körper von Patienten ausbreiten kann, besteht ein dringender Bedarf an effizienten, genauen und vor allem schnellen Diagnosetests. Wir freuen uns über die kontinuierliche Unterstützung durch Business Finland und über diese zusätzlichen Mittel, mit denen wir unser Ziel erreichen werden, ein Array zu entwickeln, das das Potenzial bietet, die Sepsisdiagnose für Patienten in Zukunft zu revolutionieren.“

„Business Finland verfolgt das strategische Ziel, die innovativen finnischen Unternehmen zu fördern, die systematisch ein internationales Wachstum anstreben. Nachdem Mobidiag die für die erste Phase festgelegten Ziele erfolgreich erreicht hat, bestätigen wir auch die Finanzierung der zweiten Phase im Projekt. Auf diese Weise fördern wir die Weiterentwicklung der Lösung für die Früherkennung von Sepsis“, so Raimo Pakkanen, Chief Advisor von Business Finland.

Über Mobidiag Ltd.

Mobidiag ist ein wachstumsstarker Anbieter von vermarktungsreifen Molekulardiagnostiklösungen mit komplementären Plattformtechnologien, die die unterschiedlichen diagnostischen Anforderungen von Kunden in verschiedenen Gesundheitsbereichen erfüllen können. Amplidiag® und Novodiag®bieten eine Kombination aus hoher Qualität und Erschwinglichkeit und ermöglichen eine breite Anwendung sowohl im Massenscreening als auch in hochspezifischen syndromatischen Tests bei verschiedenen Indikationen. Das äußerst vielseitige Produktangebot des Unternehmens ermöglicht eine breite Anwendung der molekularen Diagnostik, um der globalen Herausforderung der Antibiotikaresistenz und anderen unzureichend erfüllten diagnostischen Anforderungen zu begegnen. Der anfängliche Fokus von Mobidiag lag auf Lösungen für Magen-Darm-Erkrankungen und multiresistente Erreger, mit denen das Unternehmen über den Direktvertrieb und Vertriebspartner schnell eine führende Position in den europäischen Märkten aufgebaut hat.

Mobidiag beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Espoo (Finnland) sowie Tochtergesellschaften in Frankreich, Großbritannien und Schweden. Weitere Informationen finden Sie auf www.mobidiag.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200106005139/de/

Johanna Sarapää, Marketing Communications

+358 10 2054 771

marketing@mobidiag.com

Consilium Strategic Communications

Chris Gardner, Matthew Neal, Chris Welsh

Tel.: +44 (0)203 709 5700

mobidiag@consilium-comms.com