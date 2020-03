Mobile Mini schüttet Dividende aus

Der Technologiekonzern Mobile Mini Inc. (ISIN: US60740F1057, NASDAQ: MINI) zahlt am heutigen Mittwoch eine Quartalsdividende in Höhe von 0,303 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record date war der 26. Februar 2020.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden insgesamt 1,212 US-Dollar ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 31,13 US-Dollar (Stand: 10. März 2020) bei 3,89 Prozent. Mobile Mini ist 1983 gegründet worden und ist ein Hersteller von mobilen Speicherlösungen und Spezialsicherungsbehältern. Der Firmensitz befindet sich in Phoenix, im US-Bundesstaat Arizona. Im vierten Quartal 2019 betrug der Umsatz 159,27 Mio US-Dollar (Vorjahr: 160,87 Mio. US-Dollar), wie am 28. Januar berichtet wurde. Im Fiskaljahr 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 612,63 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 593,23 Mio. US-Dollar). Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie, die an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert ist, mit 17,88 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 1,4 Mrd. US-Dollar (10. März 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de