Mobile Mini zahlt Dividende aus

Der Technologiekonzern Mobile Mini Inc. (ISIN: US60740F1057, NASDAQ: MINI) zahlt am heutigen Mittwoch eine Quartalsdividende in Höhe von 0,303 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record date war der 13. Mai 2020.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden insgesamt 1,212 US-Dollar ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 32,95 US-Dollar (Stand: 26. Mai 2020) bei 3,68 Prozent. Mobile Mini ist ein Hersteller von mobilen Speicherlösungen und Spezialsicherungsbehältern und ist 1983 gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Phoenix, im US-Bundesstaat Arizona. Im ersten Quartal 2020 betrug der Umsatz 149,0 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 149,7 Mio. US-Dollar), wie am 1. Mai berichtet wurde. Im Fiskaljahr 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 612,63 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 593,23 Mio. US-Dollar). Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie, die an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert ist, auf der derzeitigen Kursbasis mit 13,08 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 1,5 Mrd. US-Dollar (26. Mai 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de