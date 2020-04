MobileIron und Teamwire schließen Partnerschaft

Die Unternehmen verbinden ihre führende Technologie, um gemeinsam die mobile Kommunikation in Unternehmen, Behörden und Gesundheitseinrichtungen zu schützen

Die Partnerschaft zwischen MobileIron und Teamwire trägt bereits erste Früchte: die beiden Unternehmen bieten ab sofort eine gemeinsame Messaging-App, mit der Unternehmen ihre Mobilkommunikation schützen können. Dazu haben MobileIron und Teamwire ihre führenden Lösungen zu einer sicheren und intuitiven Messaging-App kombiniert. Mitarbeiter können jetzt über mobile Endgeräte, Netzwerk und via Desktop zusammenarbeiten – von zu Hause oder im Außendienst, beispielsweise im Gesundheitswesen. Der Rollout der App geht leicht und schnell, damit Mitarbeiter unverzüglich produktiv über eine einheitliche Anwendung kommunizieren können.

Viele Mitarbeiter chatten momentan noch über ungeschützte Privatgeräte mit ihren Kollegen und sind auf Messaging-Dienste von Drittanbietern angewiesen. Diese Apps sind leicht zugänglich und sehr effizient, aber ihre Sicherheit ist leider oft ungenügend. Dies gilt besonders für Benutzer, die in datenschutzrechtlich streng regulierten Branchen wie dem Gesundheitswesen oder der Finanzdienstleistung arbeiten. Für Cyber-Angreifer sind sensiblen Daten, wie zum Beispiel persönliche medizinische Informationen, dann ein leichtes und sehr profitables Ziel.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Teamwire. Gemeinsam werden wir Unternehmen und öffentliche Einrichtungen dabei unterstützen, schnell ein einheitliches und sicheres mobiles Kommunikationsnetzwerk aufzubauen.", sagte Ahmed Shah, Vizepräsident Business Development bei MobileIron. "Unsere gemeinsame Lösung trägt dazu bei, dass die Teams durch reibungslose Kommunikation erheblich produktiver werden.

Die Messaging-App von MobileIron und Teamwire ist eine leistungsstarke und intuitive Anwendung, die interne Anforderungen an Messaging, Content Sharing, Compliance und Sicherheit erfüllt. Zusätzlich sorgt sie dafür, dass nur autorisierte und authentifizierte Geräte auf das unternehmensinterne Messaging zugreifen können. Geht ein Gerät verloren oder wird es ausgemustert, sind Anwendungen und Daten aus der Ferne leicht zu löschen.

"Besonders in Zeiten von COVID-19 teilen wir das Engagement von MobileIron, Kunden dabei zu helfen, effizienter und sicherer arbeiten zu können.", sagte Tobias Stepan, CEO von Teamwire. "Unserer Secure Messaging-Lösung ermöglicht es Teams, optimal zu kommunizieren, und sorgt gleichzeitig für starken Datenschutz.“

Wenn Sie mehr über App von MobileIron und Teamwire erfahren möchten, melden Sie sich für eines unserer Webinare an, die am 15. April um 11 Uhr MESZ und 11 Uhr ET stattfinden.

Über MobileIron

MobileIron definiert die Unternehmenssicherheit neu mit der branchenweit ersten mobilzentrierten Zero-Trust-Plattform, die auf der Grundlage von Unified Endpoint Management (UEM) aufgebaut ist, um den Zugriff auf und den Schutz von Daten im gesamten Unternehmen unbegrenzt zu sichern. Zero Trust setzt voraus, dass sich Cyberkriminelle bereits im Netzwerk befinden und der sichere Zugriff durch einen "never trust, always verify"-Ansatz bestimmt wird. MobileIron geht über Identitätsmanagement und Gateway-Ansätze hinaus, indem es einen umfassenderen Satz von Attributen verwendet, bevor der Zugriff gewährt wird. Ein mobilfunkzentrierter Zero-Trust-Ansatz validiert das Gerät, stellt den Benutzerkontext her, prüft die Autorisierung von Anwendungen, verifiziert das Netzwerk und erkennt und behebt Bedrohungen, bevor ein sicherer Zugriff auf ein Gerät oder einen Benutzer gewährt wird.

Die MobileIron-Sicherheitsplattform basiert auf der Grundlage der preisgekrönten und branchenführenden Unified Endpoint Management (UEM)-Funktionen mit zusätzlichen Zero-Trust Enabling-Technologien, einschließlich Zero-Sign-On (ZSO), Multi-Factor-Authentifizierung (MFA) und Mobile Threat Defense (MTD). Über 20.000 Kunden, einschließlich der weltweit größten Finanzinstitute, Nachrichtendienste und anderer stark regulierter Unternehmen, haben sich für MobileIron entschieden, um eine nahtlose und sichere User Experience zu ermöglichen, indem sichergestellt wird, dass nur autorisierte Benutzer, Geräte, Anwendungen und Dienste auf Unternehmensressourcen zugreifen können.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200414005016/de/

Martin Stummer / Maximilian Koob

HBI Helga Bailey GmbH - International PR & MarCom

mobileiron@hbi.de



+49-89-99 38 87-34 /-47