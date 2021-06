MODERNA + BIONTECH - Aktien brechen auf neue Allzeithochs aus

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 195,180 $ (NASDAQ) BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 215,310 $ (NASDAQ)

Die beiden Hersteller eines Impfstoffs gegen Covid-19 konsolidierten zuletzt in bullischen Formationen. Beide brachen am Mittwoch auf neues Allzeithochs aus.

Moderna:

Die Moderna-Aktie konsolidierte in den letzten Monaten in einem aufsteigenden Dreieck. Aus diesem brach sie am Mittwoch nach oben aus. Dieser Ausbruch ist trotz eines weiteren Anstiegs gestern immer noch relativ knapp und steht daher auf wackeligen Beinen. Etabliert sich die Aktie aber über 189,6 USD, dann besteht die Chance auf eine weitere Rally in Richtung 348,91 USD. Ein Rückfall unter 178,50 USD wäre allerdings ein Rückschlag für die Bullen.

Moderna Inc.BioNTech:

Die BioNTech-Aktie brach am 16. April 2021 über einer obere Trendbegrenzung nach oben aus. Aus diesem Ausbruch lässt sich ein langfristiges Ziel bei ca. 425,00 USD ableiten. In einer ersten Rally kletterte die Aktie auf ein Allzeithoch bei 213,15 USD und setzte danach auf die alte obere Trendbegrenzung zurück. Von dort aus erholte sich der Wert wieder und nähert sich zuletzt dem Allzeithoch an. Am Mittwoch gelang der Ausbruch über dieses Rekordhoch. Gestern behauptete sich die Aktie trotz leichter Verluste darüber.

Die BioNTech-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen einen weiteren Schritt in Richtung des langfristigen Ziels zurücklegen. Ein mögliches Zwischenziel läge bei ca. 325 USD. Sollte die Aktie allerdings unter 193,60 USD abfallen, wäre der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch ein Fehlausbruch. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 152,50-150,00 USD kommen.

