Moderna: Aktie stemmt ich kräftig gegen den Markttrend – Gute Zahlen, Prognoseerhöhung für den Impfstoff und ein Aktienrückkaufprogramm

Das der S&P 500 in der ersten Handelsstunde über ein Prozent verliert, liegt mit Sicherheit nicht an den Papieren von Moderna. Die liegen fast 10 Prozent im Plus. Der Impfstoff-Hersteller hat heute mehr als nur gute Quartalszahlen im Gepäck. Ein Prognose-Erhöhung für den hauseigenen Impfstoff und ein Aktienrückkaufprogramm sind auch dabei. Die Anleger sind entzückt.

4. Quartal deutlich besser als erwartet

Im Schlussviertel des vergangenen Jahres erlöste Moderna 7,2 Milliarden Dollar während die Experten nur mit 6,78 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Beim bereinigter Gewinn je Aktie stellte das Biotech-Unternehmen die erwarteten 9,90 Dollar auch klar in den Schatten und lieferte 11,29 Dollar. Zudem hob Moderna noch seine Umsatzprognose für das laufenden Jahr an.

Ausblick hört sich auch gut an

Bisher war die Biotechschmiede von Erlösen in Höhe von 17 Milliarden Dollar ausgegangen. Jetzt packt Vorstandschef Stephane Bancel noch 2 Milliarden oben drauf und sagte Analysten am Donnerstagmorgen bei einer Telefonkonferenz, dass die 19 Milliarden Dollar nur die unterzeichneten Kaufverträge widerspiegeln und die potenziellen US-Verkäufe noch nicht mitzählen, da die US-Regierung noch keine fortgeschrittenen Kaufverträge für 2022 unterzeichnet habe. Bancel geht in seiner Rechnung davon aus, dass die Menschen im Herbst Auffrischungsimpfungen benötigen werden, insbesondere Personen über 50 und Personen mit Grunderkrankungen.

Aktie springt wieder an

Trotz des heutigen Anstieges rangiert die Aktie immer noch rund 70 Prozent unter ihren Allzeithoch von fast 500 Dollar. Die guten Zahlen könnte allerdings eine Bodenbildung mit leichter Aufwärtstendenz einleiten, da Moderna im laufenden Jahr auch die Erwartungen der Analysten toppen dürfte. Zudem startet die Biotech-Schmiede ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Milliarden Dollar. Das sichert die Papiere etwas nach unten ab und dürfte auch dem Gewinn je Aktie nicht schaden. Daher setzen mutige Anleger wieder ein Fuß in die Tür und sichern die Position bei rund 120 Dollar ab.

