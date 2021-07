MODERNA - Aktie wird in den S&P 500 aufgenommen

Moderna ersetzt Alexion Pharma ab 21. Juli im S&P 500.

Quelle: Guidants News

Dieser Meldung löst einen Kursprung aus. Gestern schloss die Aktie bei 259,56 USD. Heute Morgen wird die Aktie bei 275,82 USD getaxt.

Die Moderna-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Dezember 2020 erreichte sie ein Hoch bei 178,50 USD. Anschließend lief sie monatelang seitwärts, obwohl es zu zwei Anstiegen über 178,50 EUR kam. In der Spitze notierte der Wert dabei bei 189,26 USD.

Seit 30. März befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrendkanal. Innerhalb dieses Kanals brach sie am 02. Juni über 189,26 USD aus. Die Oberkante des Trendkanals liegt heute bei 277,28 USD. Die aktuellen Taxen führen den Wert an diese Oberkante.

Kaufwelle erreicht wichtige Hürde

Das Chartbild der Moderna-Aktie ist auf mittelfristige Sicht weiterhin bullisch. Ein Anstieg bis rund 348 USD ist möglich. Im kurzfristigen Rahmen steht die Aktie allerdings vor eine wichtigen Hürde. Durchbricht sie die Trendkanaloberkante, dann könnte sie direkt in Richtung des mittelfristigen Ziels ansteigen. Sollte der Wert aber an dieser Trendkanaloberkante scheitern, dann könnte es zu einem Umweg über 245,34 USD oder sogar über die Trendkanalunterkante bei aktuell 202,51 USD kommen.

Fazit: Das mittelfristige Bild deutet auf eine weitere Rally hin. im kurzfristigen Rahmen steht heute oder zu Beginn der nächsten Woche eine Entscheidung an

Zusätzlich lesenswert:

VOLKSWAGEN - Pullback nähert sich potenziellem Ende an

1&1 DRILLISCH - Vergibt die Aktie ihre Ausbruchschance?

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Moderna Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)