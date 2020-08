Nicht so „schlecht wie erwartet“ ist das Neue „besser als erwartet“ und das trifft heute auf die Konjunkturdaten aus Deutschland zu. Die Wirtschaftsleistung in der Bundesrepublik ist in der Corona-Krise etwas weniger stark eingebrochen als zunächst berechnet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im zweiten Vierteljahr 2020 im Vergleich zum Vorquartal um 9,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. In einer ersten Schätzung war die Wiesbadener Behörde von minus 10,1 Prozent ausgegangen.

Baugewerbe kommt glimpflich davon

Großaufträge haben dem Bauhauptgewerbe in Deutschland einen versöhnlichen Abschluss des ersten Halbjahres 2020 beschert. Im Juni verzeichnete die Branche preisbereinigt (real) 12,4 Prozent mehr Aufträge als im Mai dieses Jahres, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Zum Vorjahresmonat erhöhten sich die Bestellungen nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker um 1,2 Prozent.

Die Bilanz der ersten sechs Monate fällt gleichwohl durchwachsen aus: Der Auftragseingang sank zum Vorjahreszeitraum real um 3,5 Prozent. Im Vergleich zu anderen Branchen ist das Baugewerbe bisher dennoch glimpflich durch die Corona-Krise gekommen.

Der Juni brachte nach Angaben des Bundesamtes sogar einen Rekordwert: Mit neuen Aufträgen im Gesamtwert von rund 8,3 Milliarden Euro verbuchte die Branche nominal ein Plus von 9,2 Prozent zum Juni 2019 und damit den höchsten jemals gemessenen Wert an Bestellungen in einem Juni in Deutschland. Allerdings konnte der Anstieg im Juni die Rückgänge in den von der Pandemie besonders geprägten Monaten März bis Mai nicht ausgleichen: Zum Vorjahreszeitraum sanken die Auftragseingänge in den ersten sechs Monaten nominal um 0,2 Prozent.

Das Bauhauptgewerbe umfasst die Errichtung von Gebäuden (Hochbau) sowie von Straßen, Bahnstrecken und Leitungen (Tiefbau). Die Statistik erfasst Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten.

Aber nicht nur von der Konjunkturseite gibt es aufhellende Nachrichten. Auch beim Handelsstreit zwischen den USA und China. Aktuell ist mal wieder kuscheln angesagt. Aber wie man weiß: Die Stimmung kann auch von einen auf den anderen Tag kippen. Je nachdem mit welchem Fuß der US-Präsident aufsteht.

USA und China sind wieder Freunde – nur für wie lange?

Nach der Wideraufnahme der Gespräche über das bestehende Handelsabkommen zwischen den USA und China zeigen sich beide Seiten optimistisch. US-Handelsvertreter Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin sprachen mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsident Liu He, teilte das Büro des US-Handelsvertreters am Montag mit. Beide Seiten würden Fortschritte bei Handelsfragen sehen und seien entschlossen, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um den Erfolg des Abkommens sicherzustellen. Es sei ein „konstruktiver Dialog“, betonten beide Seiten im Anschluss.

In dem Telefonat sei es unter anderem um den aktuellen Stand des Handelsdeals („Phase-1-Abkommen“) gegangen. Chinesische Einkäufe von US-Waren liegen nach offiziellen Daten weit hinter den avisierten Zielen zurück, um einen festgelegten Anstieg von 77 Milliarden Dollar im ersten Jahr zu erreichen. Aber China hat in den letzten Wochen das Tempo beim Kauf landwirtschaftlicher Produkte angezogen. „Die Parteien diskutierten auch die signifikanten Zuwächse beim Kauf von US-Produkten durch China sowie zukünftige Maßnahmen, die zur Umsetzung des Abkommens erforderlich sind“, hieß es.

Der Anruf war ursprünglich für den 15. August angesetzt, sechs Monate nach dem in Kraft treten der Vereinbarung. US-Präsident Donald Trump erklärte vergangene Woche, er habe die Gespräche mit China verschoben, weil „ich mich jetzt nicht mit ihnen befassen will“. In den vergangenen Monaten hatten sich die Spannungen auf beiden Seiten unter anderem über den Umgang mit dem Ausbruch des Virus, das Vorgehen in Hongkong und den Sanktionen gegen Unternehmen und Einzelpersonen verschärft.

Schmusekurs zwischen USA und China treibt Dax weiter an

Positive Signale vom Handelsabkommen zwischen den USA und China haben dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag einen weiteren Schub nach oben gegeben. Zudem hält – wie bereits am Montag – die Hoffnung auf medizinische Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus die Anleger in Kauflaune. Ferner zeigten jüngste Konjunkturdaten, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland in der Corona-Krise etwas weniger stark eingebrochen war als zunächst berechnet.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,96 Prozent auf 13.192,16 Punkte. Damit setzte er seinen deutlichen Vortagesgewinn von rund 2,4 Prozent gebremst fort. Der MDax gewann am Dienstagmorgen 0,70 Prozent auf 27.822,95 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um rund 0,9 Prozent auf rund 3362 Zähler vor.

Moderna: EU sichert sich 80 Million Dosen des möglichen Impfstoffes

Die EU hat mit einem weiteren Unternehmen Vorgespräche über den Erwerb eines möglichen Impfstoffs zum Schutz vor Covid-19 abgeschlossen. Wie die zuständige EU-Kommission am Montag mitteilte, geht es konkret darum, dem US-Biotechnologieunternehmen Moderna im Fall einer erfolgreichen Impfstoffentwicklung 80 Millionen Dosen abzunehmen. Für weitere 80 Millionen Dosen ist ein Vorkaufsrecht geplant.

Moderna gehört nach Angaben der Kommission zu den Unternehmen, die an der Entwicklung einer neuen Impfstoffklasse auf Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA) arbeiten. „Die mRNA spielt eine grundlegende Rolle in der Humanbiologie, denn sie überträgt Informationen, die von den Körperzellen in die Herstellung von Proteinen umgesetzt werden, einschließlich Proteinen, die Krankheiten vorbeugen oder bekämpfen können“, erklärte die Brüsseler Behörde.

Ähnliche Gespräche hatte die Kommission zuvor bereits mit einem Joint Venture von Sanofi und GSK sowie mit Johnson & Johnson und Curevac abgeschlossen. Mit Astrazeneca wurde bereits eine Kaufvereinbarung unterzeichnet.

„Wir investieren in Unternehmen, die auf unterschiedliche Technologien setzen, um unsere Chancen auf Impfstoffe zu erhöhen, die sicher und wirksam sind“, kommentierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Es gehe darum, der europäischen Bevölkerung einen raschen Zugang zu einem Impfstoff gegen das Coronavirus zu ermöglichen.

Finanziert werden die Geschäfte über ein im Kampf gegen die Coronakrise geschaffenes Soforthilfeinstrument. Es ist mit insgesamt 2,7 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt ausgestattet.

Apple: Kleiner Dämpfer im Streit mit „Fortnite“-Entwickler Epic

Im Streit zwischen den Machern des Online-Spiels „Fortnite“ und Apple hat eine Richterin in Kalifornien den iPhone-Konzern gebremst. Apple dürfe vorerst nicht die Grafik-Technologie Unreal Engine der Spiele-Firma Epic Games von seiner Entwickler-Plattform entfernen, entschied sie am Montag (Ortszeit). Zugleich wies sie aber in ihrer Eil-Entscheidung den Antrag von Epic ab, den Rauswurf des Spiels „Fortnite“ aus dem App Store rückgängig zu machen.

Bei dem Streit, den Epic auch gegen Google führt, geht es um die grundsätzliche Frage, wie Apps auf Smartphones vertrieben werden – und wie viel Geld vom Kaufpreis Plattformen wie der App Store von Apple oder der Google Play Store dabei einbehalten dürfen.

Kurz & knapp:

Qiagen: Das Biotechunternehmen kann in den USA seinen digitalen Schnelltest zum Nachweis von Sars-CoV-2-Antikörpern auf den Markt bringen. Das Biotechnologie- und Gendiagnostikunternehmen kündigte am Montagabend die Einführung an, nachdem der Antrag des Unternehmens auf Notfallzulassung bei der US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA eingereicht worden sei. Erste Auslieferungen sollen Ende August 2020 stattfinden. In Europa wird das Produkt ebenfalls in den kommenden Wochen starten.

Nordex: Der Windkraftanlagenbauer hat erneut einen Auftrag für Turbinen des Typs AW132/3465 aus Brasilien erhalten. Für seinen Neukunden TODA Energia do Brasil liefert der Hersteller acht Turbinen für einen 27,7-MW-Windpark. Das Projekt befindet sich im 2,4 GW Serra Branca Wind- und Solarcluster des französischen Entwicklers Voltalia im Nordosten Brasiliens. Der Auftrag umfasst auch den Service der Anlagen für 15 Jahre. Errichtungsbeginn ist für März 2021 vorgesehen. Die Infrastrukturarbeiten und den Betrieb der Anlagen übernimmt Voltalia für TODA Energia. Die Nordex Group wird die acht Turbinen auf 120-Meter-Betontürmen errichten, die sie in ihrem lokalen Werk in Areia Branca in Rio Grande do Norte produziert. Das Projekt ist Teil des 2,4-GW-Clusters Serra Branca, für den die Nordex Group bereits Turbinen über 341 MW geliefert hat.

Facebook: Der Social-Media-Riese hat sich im Steuerstreit mit Frankreich auf eine Zahlung von mehr als 100 Millionen Euro geeinigt. „Wir nehmen unsere steuerlichen Verpflichtungen ernst“, erklärte ein Sprecher des Unternehmens am Montag laut Mitteilung. Die französische Tochtergesellschaft des Internetriesen hat sich demnach zu einer Zahlung von 106 Millionen Euro bereiterklärt – die Nachzahlung betrifft die Jahre 2009 bis 2018. „In diesem Jahr zahlen wir 8,46 Millionen Euro an Einkommenssteuer, eine Steigerung von fast 50 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr“, so das Unternehmen.

Von Markus Weingran / dpa-AFX

Foto: Ascannio / shutterstock.com