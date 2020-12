MODERNA - Geduld ist gefragt

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 155,070 $ (NASDAQ)

Moderna ist ein US-amerikanisches Biotechnologieunternehmen und steht kurz vor der Zulassung eines Impfstoffes für Covid-19.

Am 07. August 2019 markierte die Aktie ihr Allzeittief bei 11,54 EUR. Anschließend startete eine Aufwärtsbewegung. Diese wurde im Februar 2020 massiv beschleunigt. Am 17. Juli kam es zu einem Zwischenhoch bei 94,85 USD. Nach einem Rücksetzer auf 54,29 USD setzte der Wert seine Rally fort. Am 30. November durchbrach er eine potenzielle obere Trendbegrenzung. Einen Tag später bildete der Titel sein aktuelles Allzeithoch bei 178,50 USD aus.

Seitdem konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau volatil seitwärts und hält sich dabei im Wesentlichen über der alten potenziellen oberen Trendbegrenzung auf. Diese verläuft heute bei 139,34 USD. Seit 30. November liegt jeder Tagesschlusskurs über dieser Trendlinie. Das Konsolidierungstief liegt allerdings bei 128,10 USD und damit unterhalb der erwähnten Trendlinie.

Weitere Kaufwelle lässt auf sich warten

Die aktuelle Konsolidierung könnte sich noch über eine ganze Weile hinziehen. Solange sich die Moderna-Aktie dabei über 128,10 USD aufhält, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Rally. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung 258 USD führen. Fällt der Wert allerdings unter 128,10 USD zurück, würde eine Abwärtsbewegung in Richtung 94,85 USD drohen.

