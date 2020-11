MODERNA - Hohe Wirksamkeit des Impfstoffs sorgt für Kurssprung

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 89,390 $ (NASDAQ)

Moderna: Corona-Impfstoff hat 94,5 % Wirksamkeit laut Analyse.

Moderna: Ergebnis für Corona-Impfstoff aus Phase-3-Studie; Corona-Impfstoff 30 Tage stabil bei Kühlschrank-Temperatur.

Wie der Konzern weiter mitteilte, werde in den kommenden Wochen eine Notfallgenehmigung für den Impfstoff in den USA beantragt. Die Aktionäre reagieren positiv auf diese Meldung, die Aktie schnellt aktuell um fast 17 % nach oben. Anbei der Realtime-Chart am Börsenplatz Tradegate:

Moderna Inc. TradegateNeues Allzeithoch kann jetzt kommen

Mit der Meldung im Rücken dürfte die Aktie jetzt auf neue Allzeithochs ausbrechen. Damit könnte auch die Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate nach oben hin aufgelöst werden. Mit weiterem Kaufdruck könnte die Aktie bis 117 - 120 und später bis 150 - 155 und 200 USD klettern.

Kommt es hingegen unerwartet zu starkem Verkaufsdruck, findet die Aktie bei 72 - 75 USD guten Support. Erst bei einem signifikanten Rückfall unter 72 USD entstehen Verkaufssignale, dann wäre die Aktie kurzfristig nicht mehr interessant für Longpositionierungen.

An dieser Stelle soll sollte auch das Risiko nochmal erwähnt werden. Wie auch bei den Impfstoff-Kandidaten BioNTech oder CureVac sind die Kurse aktuell stark getrieben von den News. Größere Ausschläge in beide Richtungen sind jederzeit möglich. Es sind hochspekulative Aktien.

