Moderna: Kein Impfstoff vor der US-Wahl – Ende November zuverlässige Sicherheitsdaten

Donald Trumps Chancen auf einen Corona-Impfstoff noch vor der Präsidenten-Wahl schwinden zusehens. Der US-Präsident hatte mehrfach in Aussicht gestellt, dass noch im Oktober ein Impfstoff gegen das Covid-19 Virus zur Verfügung stehe. Moderna, eines der Pharmaunternehmen, das im Rennen um einen Impfstoff ganz weit vorne liegt, sagte jetzt, dass es frühstens im im ersten Quartal 2021 am Ziel sei.

Antrag erst nach den Wahlen

Moderna rechnet erst nach den US-Präsidentschaftswahlen am 3. November damit, bei der Food and Drug Administration eine Genehmigung für den Notfall für den potenziellen Covid-19-Impfstoff zu beantragen, sagte CEO Stephane Bancel gegenüber der Financial Times.

Ende November genügend Daten für einen Zulassungsantrag

„Der 25. November ist der Zeitpunkt, an dem wir über genügend Sicherheitsdaten verfügen, um sie in eine EUA-Datei (Emergency Use Authorization) aufnehmen zu können, die wir an die FDA senden würden – vorausgesetzt, die Sicherheitsdaten sind gut, d.h. ein Impfstoff gilt als sicher ”, sagte Bancel der britsichen Wirtschaftszeitung . Das Biotech-Unternehmen erwartet auch keine vollständige FDA-Zulassung, um den Impfstoff bis zum nächsten Frühjahr an alle Amerikaner zu verteilen.

Moderna ist neben dem Duo Pfizer/Biontech und Astra Zeneca ein Spitzenreiter im Rennen um einen Covid-19-Impfstoff. Mittwoch hatte das Tübingen Biotech CureVac den Start seiner 2a Studie bekannt gegeben

Von Markus Weingran

Foto: Ascannio / shutterstock.com